A história por trás de ‘Thriller’ de Michael Jackson

Quincy Jones, lendário produtor musical, morre aos 91 anos

Quincy Jones, o gigante da indústria musical com uma carreira de seis décadas, morreu aos 91 anos nos Estados Unidos.

De acordo com seu assessor, Arnold Robinson, Quincy morreu na noite do último domingo (3) em sua casa em Los Angeles, cercado por sua família.

“Hoje à noite, com o coração cheio, mas partido, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones”, disse a família em um comunicado. “E embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a ótima vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele.”

“Ele é realmente único e sentiremos muito a sua falta; nos confortamos e nos orgulhamos imensamente de saber que o amor e a alegria, que eram a essência de seu ser, foram compartilhados com o mundo por tudo o que ele criou. Por meio de sua música e seu amor sem limites, o coração de Quincy Jones baterá pela eternidade”, finalizaram.

Segundo a Billboard, ele colaborou com Count Basie e Clark Terry até Ray Charles, Frank Sinatra e Michael Jackson.

Vale destacar que Quincy Jones produziu os álbuns mais vendidos de Michael Jackson Off the Wall, Thriller e Bad; obteve os direitos do romance The Color Purple e escalou Oprah Winfrey para a adaptação cinematográfica de Steven Spielberg indicada ao Oscar em 1985; e comandou as históricas sessões de gravação do single beneficente de 1985 We Are the World. Assumindo o comando de A&R na Mercury Records em 1961, ele se tornou o primeiro afro-americano a servir como vice-presidente de uma grande gravadora.

Vale mencionar que em 60 anos de carreira, ele atuou como músico, compositor, produtor, maestro, arranjador, artista, dono de gravadora e executivo, produtor de TV/cinema, editor de revista e humanitário.