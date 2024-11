Marília Mendonça: primeira música dela foi escrita aos 12 anos

Uma publicação compartilhada por Spotify Brasil (@spotifybrasil)

Como foi a repercussão do ‘This Is Marília Mendonça’

O show This Is Marília Mendonça, realizado pelo Spotify, se consolidou como um marco na história da música brasileira, celebrando o legado da eterna “rainha da sofrência” com um público de mais de 25 mil pessoas no Allianz Parque, em São Paulo.

O evento, que foi o maior já organizado pelo Spotify globalmente, homenageou Marília Mendonça, a artista mais ouvida na história da plataforma no Brasil e a primeira brasileira a ultrapassar a marca de 10 bilhões de streams.

A noite começou com uma apresentação de Alok, que trouxe ao palco Dona Ruth, mãe de Marília, acompanhada por seu marido Deyvid Fabrício, o neto Léo e João Gustavo, irmão da cantora. Emocionada, Dona Ruth agradeceu o carinho dos fãs: “Vocês já me fizeram chorar um monte hoje. Quero agradecer a cada um de vocês, o Spotify, por essa homenagem linda que eles estão prestando à Marília. Eu amo vocês.”

Alok encantou o público ao remixar grandes sucessos de Marília, como “Eu Sei de Cor” e “Supera”, e encerrou sua performance de maneira mágica com uma chuva de borboletas de papel.

Em seguida, a dupla Marcos & Belutti fez o estádio cantar em coro o clássico “Infiel”, enquanto Luiza Martins e Luan Pereira mantiveram a energia alta com apresentações de hits como “Amante Não Tem Lar” e “Esqueça-me Se For Capaz”. Durante o show, bandeiras com a frase “Eterna Rainha” e a imagem de Marília Mendonça tomaram conta do estádio.

Momentos emocionantes continuaram quando Murilo Huff, ex-companheiro de Marília, subiu ao palco e cantou “Bem Pior Que Eu”, comovendo o público.

Ele também dividiu o palco com Ludmilla, que interpretou “Todo Mundo Menos Você”, levando o público ao delírio. Outros destaques da noite incluíram performances de Tierry, Jão e Luísa Sonza, que encantaram com seus tributos a Marília. Um show de drones iluminou o céu, formando imagens de borboletas e a icônica coroa que se tornou símbolo de Marília.

A noite se encerrou com Yasmin Santos e outros artistas retornando ao palco para um momento final de despedida, ao som do teclado de Eduardo Pepato, enquanto o público cantava “De Quem é a Culpa?”, encerrando o evento com uma onda de emoção.