Record tenta dar “rasteira” na Globo, mas leva a pior

Conforme informações obtidas pelo site Noticiei!, a Record tentou registrar no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) o slogan “Show da Vida”, slogan esse que já é usado pela Globo a mais de 40 anos no programa “Fantástico”, onde possuem o registro desde 1999.

Contudo o pedido foi negado por conta de uma oposição de terceiros, que provavelmente se trataria da própria rede Globo. Mas vale mencionar que a Record vem tentando realizar esse registro desde 2004, contudo o INPI sempre negou os pedidos

“O Show da Vida”, é um slogan tradicional do Fantástico, programa que ocupa as noites de domingo da Globo há mais de quatro décadas. Como mencionado anteriormente, o bordão já foi registrado pela Globo em 1999, tornando-se uma assinatura popular e reforça a essência jornalística e de entretenimento do programa, combinando as reportagens investigativas, entrevistas exclusivas e histórias inspiradoras.

Tentativas semelhantes de registro de marca foram feitas pela Record em 2018, neste ano a Record tentou registar o “Documento Fantástico”, porém os pedidos também foram negados pelo INPI