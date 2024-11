Oasis no Brasil: confira as datas dos shows - (crédito: TMJBrazil)

Os fãs de Oasis podem comemorar! A icônica banda britânica, que marcou gerações com sucessos como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, acaba de anunciar sua volta aos palcos brasileiros em novembro de 2025. Após o aguardado retorno anunciado em agosto, os irmãos Liam e Noel Gallagher confirmaram que farão duas apresentações em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro, no estádio do Morumbi, zona oeste da capital.

Os ingressos para os shows serão liberados para o público geral a partir de quarta-feira, 13 de novembro. No entanto, quem deseja garantir um lugar de antemão poderá se inscrever para a pré-venda no site oficial da banda, disponível exclusivamente no dia anterior, terça-feira (12). Os valores das entradas variam de R$ 245 (meia-entrada) para o setor fan ticket até R$ 1.250 na cadeira superior.

Essa será a primeira vez que Oasis volta ao Brasil desde 2009, quando a banda se apresentou em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Desta vez, os shows em solo brasileiro fazem parte de uma turnê maior pela América do Sul, que inclui também apresentações na Argentina e no Chile.

A turnê tem gerado grande expectativa entre os fãs, especialmente após a declaração em português publicada no perfil oficial da banda no X (antigo Twitter): “Povo do Brasil, o Carnaval chegou cedo. Se arrume e fique esperto, o Oasis vai te ver em breve”.

Agenda Oasis no Brasil – São Paulo

Data: 22 e 23 de novembro de 2025

22 e 23 de novembro de 2025 Local: Estádio do Morumbi

Estádio do Morumbi Horário do show: 21h (abertura dos portões às 16h)

21h (abertura dos portões às 16h) Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP

Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP Classificação etária: 16 anos (menores de 5 a 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais)

Valores dos ingressos

Fan Ticket: R$ 245 (meia-entrada) e R$ 490 (inteira)

Arquibancada: R$ 295 (meia-entrada) e R$ 590 (inteira)

Pista A e Pista B: R$ 400 (meia-entrada) e R$ 800 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 500 (meia-entrada) e R$ 1.000 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 625 (meia-entrada) e R$ 1.250 (inteira)

Para quem deseja reviver a nostalgia dos anos 90 ou ver a banda ao vivo pela primeira vez, esta é uma oportunidade única de acompanhar Oasis em sua turnê de retorno, que promete resgatar a energia das grandes apresentações da banda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Oasis (@oasis)

Saiba quem pode abrir os shows do Oasis

Oasis está prestes a embarcar em uma aguardada turnê de reunião em 2025, marcando seu retorno aos palcos após 16 anos. Com shows programados para o Reino Unido, Irlanda e América do Norte, a expectativa em torno das apresentações é enorme, e as apostas sobre quais artistas terão a honra de abrir os shows dos irmãos Gallagher movimentam a imprensa internacional.

Para os shows da América do Norte, já foi confirmado que a banda Cage The Elephant será a responsável por aquecer o público antes da chegada do Oasis ao palco. Originários de Kentucky, nos Estados Unidos, o grupo é conhecido por seu sucesso no cenário do rock alternativo e já levou para casa prêmios importantes, incluindo o Grammy de Melhor Álbum de Rock em 2020.

Já nos shows do Reino Unido e Irlanda, ainda não houve anúncio oficial, mas, segundo o jornal The Independent, Richard Ashcroft e a banda Cast estão cotados para abrir as apresentações. O ex-vocalista do Verve, Ashcroft, já possui uma história de colaboração com Liam Gallagher, tendo aberto os shows de sua turnê de 30º aniversário do icônico álbum Definitely Maybe.

Fontes próximas ao Oasis teriam confirmado ao jornal que tanto Ashcroft quanto Cast estarão presentes na turnê dessas regiões. O Cast deverá subir primeiro ao palco, seguido por Ashcroft, para então abrir espaço para os irmãos Gallagher. Liam, ao ser questionado sobre os rumores envolvendo Ashcroft na turnê, comentou: “Isso seria bíblico”, o que alimenta ainda mais a especulação entre os fãs.