Oasis: relembre as piores brigas entre os irmãos - (crédito: TMJBrazil)

O retorno do Oasis pegou os fãs de surpresa quando, em agosto deste ano, Liam e Noel Gallagher anunciaram a reunião da banda, deixando para trás mais de 15 anos de desentendimentos. Os irmãos, conhecidos tanto pelo talento musical quanto pelas discussões públicas, sempre protagonizaram cenas intensas que marcaram a história do grupo, levando à sua separação em 2009.

Agora, com os shows confirmados no Brasil em novembro de 2025, a expectativa dos fãs para ver a dupla novamente dividindo o palco é imensa. Desde que o Oasis foi fundado em 1991, os Gallagher colecionaram momentos de tensões. Em entrevista, Noel chegou a afirmar que o convívio com o irmão era insustentável.

Um dos episódios mais emblemáticos aconteceu em 2006, quando Liam presenteou os colegas de banda com peças da sua marca de roupas, Pretty Green, que ainda não tinham sido lançadas. Noel, no entanto, doou as roupas a uma instituição de caridade, o que irritou profundamente o irmão. Esse gesto foi apontado por Noel como um dos motivos para o rompimento definitivo.

Brigas Marcantes na História do Oasis

Entre as cenas de conflito, alguns episódios se destacam. Em 1994, durante uma apresentação em Los Angeles, Liam arremessou um pandeiro na cabeça de Noel, que abandonou o palco imediatamente. Em outro momento, um ano depois, Liam levou amigos ao estúdio onde Noel estava trabalhando, provocando uma reação violenta de Noel, que acertou o irmão com um taco de críquete.

Outro incidente memorável ocorreu em 1996, durante uma gravação do MTV Unplugged. Liam, que parecia desinteressado nos ensaios, decidiu não comparecer no dia da apresentação, obrigando Noel a assumir os vocais.

A Separação e Carreiras Solo

Após anos de atritos, a última briga da dupla aconteceu nos bastidores de um show em Paris, em 2009. A discussão foi o estopim para a separação do Oasis. “Eu simplesmente não conseguia mais trabalhar com Liam”, afirmou Noel na época. Liam seguiu com o Beady Eye, enquanto Noel formou o Noel Gallagher’s High Flying Birds, cada um construindo uma carreira solo.

Agora, com a reunião inesperada da banda, os fãs estão ansiosos para reviver a energia dos shows do Oasis, torcendo para que os desentendimentos fiquem apenas no passado e que a música prevaleça.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Oasis (@oasis)

Oasis no Brasil: confira as datas dos shows

Os fãs de Oasis podem comemorar! A icônica banda britânica, que marcou gerações com sucessos como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, acaba de anunciar sua volta aos palcos brasileiros em novembro de 2025. Após o aguardado retorno anunciado em agosto, os irmãos Liam e Noel Gallagher confirmaram que farão duas apresentações em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro, no estádio do Morumbi, zona oeste da capital.

Os ingressos para os shows serão liberados para o público geral a partir de quarta-feira, 13 de novembro. No entanto, quem deseja garantir um lugar de antemão poderá se inscrever para a pré-venda no site oficial da banda, disponível exclusivamente no dia anterior, terça-feira (12). Os valores das entradas variam de R$ 245 (meia-entrada) para o setor fan ticket até R$ 1.250 na cadeira superior.

Essa será a primeira vez que Oasis volta ao Brasil desde 2009, quando a banda se apresentou em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Desta vez, os shows em solo brasileiro fazem parte de uma turnê maior pela América do Sul, que inclui também apresentações na Argentina e no Chile.

A turnê tem gerado grande expectativa entre os fãs, especialmente após a declaração em português publicada no perfil oficial da banda no X (antigo Twitter): “Povo do Brasil, o Carnaval chegou cedo. Se arrume e fique esperto, o Oasis vai te ver em breve”.

Agenda Oasis no Brasil – São Paulo

Data: 22 e 23 de novembro de 2025

22 e 23 de novembro de 2025 Local: Estádio do Morumbi

Estádio do Morumbi Horário do show: 21h (abertura dos portões às 16h)

21h (abertura dos portões às 16h) Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP

Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP Classificação etária: 16 anos (menores de 5 a 15 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais)

Valores dos ingressos

Fan Ticket: R$ 245 (meia-entrada) e R$ 490 (inteira)

Arquibancada: R$ 295 (meia-entrada) e R$ 590 (inteira)

Pista A e Pista B: R$ 400 (meia-entrada) e R$ 800 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 500 (meia-entrada) e R$ 1.000 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 625 (meia-entrada) e R$ 1.250 (inteira)

Para quem deseja reviver a nostalgia dos anos 90 ou ver a banda ao vivo pela primeira vez, esta é uma oportunidade única de acompanhar Oasis em sua turnê de retorno, que promete resgatar a energia das grandes apresentações da banda.