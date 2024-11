Oasis: como os irmãos conseguiram se reconciliar

Os fãs de Oasis viveram um verdadeiro sonho quando, nesta terça-feira (5), a banda anunciou sua aguardada turnê de reencontro, que incluirá o Brasil em 2025. Após 15 anos de intensos conflitos entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, o grupo britânico finalmente decidiu “enterrar o machado” e voltar aos palcos, para a euforia dos fãs que esperavam por essa notícia.

Do Sucesso ao Fim da Banda

O Oasis alcançou fama meteórica logo em 1994, com o lançamento do álbum de estreia Definitely Maybe, que se tornou o álbum de estreia mais vendido na história da música britânica. Logo em seguida, o disco What’s The Story? Morning Glory consolidou o grupo como um dos maiores do rock mundial, com sucessos como “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”. Em 1996, a banda tocou para 125 mil pessoas em Knebworth, marcando seu lugar na história do rock.

No entanto, o sucesso veio acompanhado de intensas desavenças entre os irmãos Gallagher. As brigas se tornaram frequentes e culminaram em episódios icônicos, como a vez em que Liam arremessou um pandeiro em Noel durante um show em 1994 e uma discussão em Paris em 2009, que marcou o fim da banda. “Eu, simplesmente, não poderia continuar trabalhando com Liam nem mais um dia”, afirmou Noel na época.

O Caminho para a Reconciliação

Após a separação do Oasis, ambos seguiram em carreiras solo: Liam formou a banda Beady Eye e lançou álbuns solo, enquanto Noel criou o projeto Noel Gallagher’s High Flying Birds. Mas os insultos e farpas públicas continuaram. Noel chegou a comparar o irmão a “um homem raivoso com um garfo em um mundo feito de sopa”, enquanto Liam retribuiu com apelidos como “anãozinho deprimente” e “cara de batata”.

Segundo o tabloide The Sun, o divórcio de Noel com Sara MacDonald, com quem esteve casado por 12 anos, foi um fator decisivo na reconciliação. O rompimento custoso teria feito Noel repensar a possibilidade de uma reunião. Além disso, a mãe dos irmãos, Peggy, teria incentivado os filhos a se reconciliarem. Aos 81 anos, ela expressou o desejo de ver os dois se acertarem de uma vez por todas.

Detalhes da Reunião e da Turnê

O reencontro foi anunciado em agosto deste ano, e desde então, os ingressos para os shows do Oasis esgotaram em questão de horas. “As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou”, escreveram os irmãos no anúncio oficial. No entanto, a paz entre os Gallagher será cuidadosamente mantida. De acordo com o The Mirror, uma operação meticulosa foi planejada para evitar desentendimentos: eles viajarão em veículos separados e terão camarins distintos, visando garantir a harmonia durante a turnê.

Os irmãos ainda não planejam conceder entrevistas para evitar polêmicas e se comprometeram a manter o respeito mútuo. Liam, inclusive, afirmou que a era das provocações terminou. “Acabou, a paz reinou. Ele é o cara, e mal posso esperar para estar no palco com ele”, comentou, de forma descontraída, nas redes sociais.

Shows no Brasil

Oasis tocará em São Paulo nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, no estádio Morumbi. Os ingressos estarão disponíveis para pré-venda no dia 12 de novembro, com vendas abertas ao público no dia 13, às 10h, através do site Ticketmaster.