Oasis: como foram os shows da banda no Brasil

Após anos de espera e um histórico de conflitos, os irmãos Noel e Liam Gallagher, da lendária banda britânica Oasis, retornam ao Brasil com uma aguardada turnê de reunião, marcada para novembro de 2025. Os shows, anunciados nesta terça-feira (5) no perfil oficial da banda, acontecerão nos dias 22 e 23 de novembro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

A pré-venda para fãs será aberta no dia 12 de novembro, seguida pela venda geral no dia 13, com ingressos que variam de R$ 245 a R$ 1.250. Para os fãs brasileiros, essa será uma oportunidade histórica de reviver clássicos como “Wonderwall,” “Don’t Look Back in Anger” e “Live Forever”, além de celebrarem a reconciliação dos irmãos, que durante anos trocaram insultos públicos e afastaram a possibilidade de um retorno da banda.

Em nota recente, o grupo destacou: “As armas silenciaram. A grande espera acabou. Venha ver, isso não será televisionado”. A relação conturbada dos Gallagher, no entanto, é conhecida desde as primeiras passagens do Oasis pelo Brasil. Em 1998, a banda pisou em solo brasileiro pela primeira vez com a turnê do álbum Be Here Now.

Os shows ocorreram no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e no então Metropolitan, no Rio de Janeiro, reunindo fãs e gerando manchetes. Na ocasião, Noel e o baixista Paul McGuigan representaram a banda em uma coletiva de imprensa, enquanto Liam e os demais membros preferiram descansar no hotel. “Não sei por que vocês perdem tempo com chatos como nós,” provocou Noel, arrancando risadas dos presentes.

A segunda visita do Oasis ao Brasil foi em 2001, durante o Rock in Rio, quando a banda se apresentou para um público diverso e dividiu o palco com grandes nomes do rock. Em 2006, a turnê Don’t Believe The Truth trouxe a banda de volta a São Paulo, e, em 2009, o grupo fez sua última passagem pelo país antes da separação, com a turnê do disco Dig Out Your Soul, que passou também por Curitiba e Porto Alegre.

Agora, em um dos retornos mais aguardados do rock britânico, Noel e Liam parecem finalmente dispostos a enterrar as brigas e fazer as pazes — ao menos nos palcos. Contudo, medidas foram tomadas para garantir que a turnê ocorra sem incidentes: segundo fontes, os irmãos terão camarins e transportes separados. Liam comentou nas redes sociais que os dois evitarão entrevistas para manter a harmonia, prometendo inclusive uma trégua nas famosas provocações ao irmão.

A expectativa é alta, e os fãs brasileiros já se preparam para garantir seus lugares e reviver momentos inesquecíveis ao som de uma das bandas mais icônicas do britpop.