Jão fará turnê natalina; veja datas e locais

Jão está de volta aos palcos para uma turnê muito especial! Após o sucesso arrasador da SUPERTURNÊ e um ano repleto de conquistas, o cantor anuncia a Turnê Especial de Natal, que passará por oito capitais brasileiras entre os dias 29 de novembro e 22 de dezembro de 2024.

Com o objetivo de celebrar o ano extraordinário que teve, marcado por grandes vitórias, incluindo indicações ao Grammy Latino e MTV EMA, Jão promete apresentar um espetáculo único para os fãs. Em suas redes sociais, o cantor explicou que a turnê será repleta de surpresas, com apresentações pensadas para agradecer o carinho e apoio de seu público ao longo de toda a jornada.

A turnê começa no Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro, e segue para Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Recife e finaliza em Maceió no dia 22 de dezembro. Jão também publicou um vídeo divertido, se vestindo de Papai Noel e prometendo um clima natalino para todos os shows, o que já deixa os fãs ainda mais animados.

Os ingressos estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (6), às 12h, no site oficial do artista, e as entradas são limitadas. Com sua grande presença no pop nacional e o recorde de mais de 300 mil pessoas em sua SUPERTURNÊ, Jão promete fechar 2024 em grande estilo, reunindo os fãs em um espetáculo de celebração, música e surpresas.

Confira as datas e locais da Turnê Especial de Natal de Jão:

29/11 – Rio de Janeiro

– Rio de Janeiro 01/12 – Brasília

– Brasília 04/12 – Curitiba

– Curitiba 05/12 – Belo Horizonte

– Belo Horizonte 07/12 – São Paulo

– São Paulo 13/12 – Porto Alegre

– Porto Alegre 21/12 – Recife

– Recife 22/12 – Maceió

Como Jão reagiu sobre indicações ao Grammy Latino por ‘Super’

O cantor Jão celebra um novo marco em sua carreira com duas indicações ao Grammy Latino 2024. Seu álbum SUPER, lançado no final de 2023, foi nomeado na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, enquanto o single Alinhamento Milenar, uma colaboração com Pedro Tófani e Zebu, concorre na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa.

O anúncio foi feito hoje (17), consolidando ainda mais o reconhecimento internacional do trabalho do artista. SUPER combina pop, baladas e uma carga emocional intensa, tornando-se um dos álbuns mais elogiados da música brasileira recente. Já Alinhamento Milenar se destaca pelo lirismo profundo e a produção refinada, características que conquistaram tanto a crítica quanto o público.

Jão expressou sua felicidade pelas indicações, destacando o orgulho que sente pelo projeto: “Tô muito feliz pelo reconhecimento do Grammy Latino mais uma vez. A gente vive esse disco há um tempão internamente e ter colocado ele no mundo, transformado na grandiosidade que tem a SUPERTURNÊ e agora receber essas indicações é lindo e me dá orgulho desse ciclo”, declarou o cantor em comunicado enviado ao TMJ Brazil.

Essas indicações elevam o número de nomeações de Jão no Grammy Latino para quatro, incluindo trabalhos anteriores como o álbum PIRATA e o sucesso Idiota. A cerimônia do Grammy Latino acontecerá em novembro, e Jão estará ao lado de grandes nomes da música latina, reafirmando sua relevância na cena musical contemporânea.