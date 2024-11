Liam Payne: pai fala pela primeira vez após morte do cantor

Após três semanas do trágico falecimento de Liam Payne, que morreu aos 31 anos ao cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, seu pai, Geoff Payne, se manifestou publicamente pela primeira vez sobre a perda do filho. Em uma mensagem emocionada publicada no Instagram, Geoff agradeceu aos fãs pelo apoio e pediu respeito à privacidade da família durante esse momento de luto.

“Sinto muito a sua falta… só queria agradecer por todo o amor que vocês deram ao meu garoto. Agradeço a cada um de vocês. Por favor, deem um tempo para nossa família, para nós mesmos. Obrigado”, escreveu. Liam Payne, conhecido mundialmente por sua trajetória na banda One Direction, morreu em 16 de outubro, deixando familiares, amigos e fãs comovidos.

Geoff permanece na Argentina aguardando a liberação do corpo, que deverá ser transportado em breve para a Inglaterra, onde o funeral será realizado. De acordo com uma fonte próxima, “as providências necessárias já estão em andamento, e, assim que o corpo chegar ao Reino Unido, os detalhes do plano funerário serão anunciados”.

O funeral de Liam deve ser um evento marcante, planejado para uma grande catedral em Londres, em um local com significado especial para o cantor. A cerimônia deverá reunir centenas de pessoas, incluindo familiares, amigos, figuras públicas e admiradores. “Liam terá uma despedida memorável. Ele era extremamente amado, e haverá uma enorme demanda para o evento, que promete ser grandioso”, comentou um amigo próximo.

Desde a morte de Liam, a família tem mantido a discrição e focado em apoiar uns aos outros. Em comunicado conjunto divulgado logo após a tragédia, expressaram o luto profundo e a dor pela perda do cantor, que será sempre lembrado por seu carisma e generosidade. Geoff, que colaborou com a polícia local durante a investigação, segue em choque, mas determinado a descobrir o que levou à trágica perda de seu filho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Liam Payne (@liampayne)

Tudo o que se sabe sobre a morte de Liam Payne

Uma semana após a trágica morte do cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, a polícia argentina divulgou novos detalhes que elucidam o ocorrido. As investigações indicam que Payne já estava desacordado quando caiu da varanda do hotel em Buenos Aires. De acordo com a perícia, o artista foi encontrado sem sinais de tentativa de defesa, reforçando a hipótese de que a queda foi acidental e não intencional.

Os exames toxicológicos iniciais revelaram que Payne havia consumido a chamada “cocaína rosa”, um coquetel de drogas que normalmente mistura cetamina, ecstasy e opioides. Essa substância, embora não contenha cocaína propriamente dita, é conhecida pelo seu formato de pó e uso em ambientes recreativos.

Relatos também apontam que Payne estava acompanhado de prostitutas horas antes do incidente. Elas teriam sido contratadas por meio de um aplicativo e, em depoimento, afirmaram que o cantor não utilizou outras substâncias além de álcool enquanto estavam juntos.

Outra revelação recente foi o suposto motivo que levou Liam a estender sua estadia na Argentina: o cantor tentava renovar o visto O-1, destinado a profissionais de destaque, após uma negativa recente do governo norte-americano relacionada ao uso de drogas.

Geoff Payne, pai do cantor, viajou a Buenos Aires poucos dias após o falecimento do filho. Em um momento emocionante, ele visitou um altar improvisado por fãs em frente ao hotel, onde expressou gratidão pelo apoio e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.

Além de reconhecer o corpo, Geoff participou de reuniões com as autoridades argentinas e iniciou os procedimentos para o transporte do corpo de Liam para o Reino Unido.

A polícia argentina segue apurando a origem das drogas e focou as investigações em dois funcionários e uma camareira do hotel. Caso algum deles seja identificado como fornecedor, poderá enfrentar acusações de fornecimento e facilitação para o consumo de substâncias ilícitas.