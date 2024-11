Olivia Rodrigo revela previsão de seu avô sobre fama

A cantora Olivia Rodrigo, de 21 anos, compartilhou uma história pessoal e surpreendente durante uma entrevista publicada pela W Magazine na última segunda-feira (04), em formato ASMR. A artista falou sobre seu gosto por astrologia e revelou que seu avô, falecido há alguns meses, fez uma previsão sobre sua futura carreira quando ela ainda era um bebê.

“Eu acredito muito em astrologia”, afirmou Olivia Rodrigo durante a entrevista. Segundo a cantora, o avô leu seu mapa astral logo após seu nascimento e, impressionado com os aspectos do seu horóscopo, previu como ela seria. “Meu avô também era super apaixonado por astrologia e, quando eu nasci, ele leu meu mapa astral. Ele disse aos meus pais que eu seria muito emotiva e uma artista performática”, contou.

Olivia Rodrigo ainda falou sobre como essa história se tornou uma espécie de curiosidade especial para ela. “Eu gosto de contar isso para qualquer um que seja negador da astrologia”, disse Olivia, brincando com os céticos sobre os mistérios dos astros. Já que nasceu no dia 20 de fevereiro de 2003, a cantora explicou que seu signo solar é Peixes e revelou que isso explica muitas de suas características. “Eu também sou um pouco picante, daí surgiu o ‘Pisciana picante'”, acrescentou com um sorriso.

Em um momento mais reflexivo da entrevista, Olivia Rodrigo ainda comentou sobre como seu signo está relacionado à sua conexão com a água. “Pisciana ama água. E embora eu não seja uma nadadora forte, se houver um corpo de água em um raio de uma milha de onde estou, pode acreditar que vou nadar”, disse, descrevendo sua conexão emocional com o elemento.

Ainda na entrevista, Olivia Rodrigo leu um trecho do horóscopo que mencionava “extremos” no presente momento e sugeria cautela nas decisões e ações. “Peixes. Este pode ser um momento de extremos. Mas isso não significa que você deva ser extremo em seus próprios pensamentos e ações. Tenha uma visão mais equilibrada do que está acontecendo no mundo. Seja o tipo de pessoa que faz uma diferença construtiva”, dizia o texto. Em tom de leveza, Olivia reagiu: “Hoje é um dia de extremos. Não tenho certeza, mas definitivamente farei um esforço.”

Olivia Rodrigo e a relação com a família

Vale lembrar que a cantora Olivia Rodrigo é filha de Ronald Rodrigo, um terapeuta, e Sophia, uma professora. Ambos são da Califórnia, estado americano onde Olivia também nasceu. Foi por influência dos pais que ela aprendeu a tocar piano na infância. Em uma entrevista ao canal MTV UK, em 2021, a cantora contou como começou a aprender o instrumento: “Tive minha primeira aula de piano de verdade quando tinha provavelmente nove anos e odiava. Eu chorava antes de cada aula. Mas, ao olhar para trás, fico muito feliz por ter sido forçada a ter aulas de piano, porque uso essas habilidades todos os dias.” Na mesma entrevista, Olivia acrescentou: “Tocar piano é uma das minhas coisas favoritas a fazer agora, então sou grata por meus pais terem me forçado a fazer isso.”

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis