Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (10/11)

A VERDADE É A VIDA

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

A verdade é a Vida, uma só e a mesma para galáxias, estrelas e seus planetas, e também é verdade que a Vida, uma só e a mesma, é o organismo que é um planeta e em cujo seio se desenvolvem reinos inteiros da natureza, compostos por moléculas e átomos infinitesimais, que também se originam de uma única Vida, a mesma e única para tudo e para todos.

A verdade é a dinâmica com que opera o Universo em que tudo e todos existimos, em escala infinita e infinitesimal, e tal qual um diamante de múltiplas facetas, ela pode ser percebida de diversas maneiras, mas continua sendo uma só, uma única e colossal operação cósmica.

Ao nos aproximarmos intencional e conscientemente da percepção da Vida nos tornamos mais e mais transparentes, e sua glória se irradia através de nós que, então, dançamos serenos junto com ela.





































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por mais que você pretenda encontrar uma explicação lógica para o que acontece, é muito provável que sua alma não consiga chegar a nenhuma conclusão esclarecedora por esse caminho. Viva, e nada mais do que isso.





TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É importante que você apresente o contraditório ao que é dito pelas pessoas, com ares de verdade absoluta. A verdade existe, ela não é um ponto de vista, mas atualmente o ponto de vista vale mais do que a verdade.







GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As mentiras complicam tudo, porque tiram o foco do que realmente deveria ser atendido. Porém, as coisas são como são e as pessoas usam a mentira com prodigalidade, como se não houvesse amanhã. Tome distância delas.







CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seria ótimo se os impedimentos fossem desintegrados pela mão misteriosa do destino, mas o destino parece ter outros planos, e além disso, não há registro na história de que o destino funcione de maneira suave.







LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É importante ter em mente que, neste momento, seria melhor você não se arrogar o direito de ser a alma heroica da história, mas se recolher à insignificância temporária, se ocultando nela e esperando tudo mudar.







VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Manobrar para que tudo aconteça de acordo com suas pretensões é um ato legítimo, porém, há de se ter cuidado para que essa manobra não resulte em você forçar demais a barra, porque isso traria resultados negativos.







LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O que era fácil, ficou difícil, e não é porque tenha havido erros demais no percurso, é que a vida é cíclica e nossos humores também, e quando nosso humor está em baixa, tudo fica mais difícil, chato e cheio de espinhos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Uma coisa importante para este momento, é melhor você evitar cair na tentação de utilizar o subterfúgio da mentira, porque ela, que sempre se apresenta como facilitadora, agora provocaria complicações inúteis.





SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Às vezes seria melhor parar de pensar, mas como humano algum consegue realizar essa façanha, é bom passar para outro plano, que seria o de, já que não se pode parar de pensar, pelo menos, então, aprender a pensar direito.





CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Seus temores são infundados, provenientes de velhos traumas que, de tempos em tempos, dão as caras. Procure seguir em frente fazendo seu melhor, independentemente dos resultados que venha a colher por isso. Em frente.





AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As dicas precisam ser passadas por um crivo muito fino, porque podem até ser procedentes de pessoas muito bem informadas, mas nem sempre podem ser aplicadas como regra de ouro para todo mundo, sem distinção. Cuidado.







PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os questionamentos que lhe são endereçados talvez devam ser tidos em conta, em vez de você os receber como ofensas. O problema não são os questionamentos, mas a maneira com que as pessoas os apresentam. Esse é o problema.