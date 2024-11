Circuito Candango lança cronograma de atividades para os próximos meses

Iniciativa que fortalece artistas e territórios do Distrito Federal, o Circuito Candango de Culturas Populares tem um novo cronograma de atividades, que será lançado neste sábado (9/11). A programação de 2024/2025 tem início às 15h, na Casa de Cultura do Guará.

A novidade será anunciada na primeira atividade do Ciclo de Oficinas Afro-Candangas, onde o Zenga Baque Angola apresenta ensaio aberto de Tambor, Baque Angola e Ancestralidade, com presença de mestras e mestres locais e do Brasil durante todo o ciclo. O novo cronograma vem recheado de festivais, publicação de livro, lançamento de sites, debates, oficinas e apresentações artísticas por diversos territórios culturais do Distrito Federal.

Capitaneado pelo Instituto Rosa dos Ventos — recentemente reconhecido com o prêmio Mestre Zezito, do Fundo de Apoio à Cultura —, o Circuito Candango de Culturas Populares vem, há seis anos, trabalhando com o objetivo de promover territórios e valorizar a diversidade de expressões culturais. O projeto acontece por meio de múltiplas atividades, tanto para formação educativa quanto para o entretenimento cultural. A ideia é fomentar e manter espaços e eventos produtores de saberes e fazeres artísticos da capital do país.

De 2018 para cá, o projeto realizou eventos de grande relevância para o cenário cultural da cidade. Em 2020, o Circuito Candango de Culturas Populares apresentou um estratégico projeto cultural, destinado ao fomento e à manutenção de espaços e eventos produtores de saberes e fazeres artísticos. Trata-se de lugares e atividades abertas à comunidade, que propõem cotidianos de cultura tradicional, com calendário fixo de ações formativas e celebrações essenciais à identidade brasileira.

Entre esses espaços figuram territórios, festejos e atividades formativas. Entre os territórios, a Praça dos Orixás; o Ilê Axé Oyá Bagan – Comunidade Tradicional de Matriz Africana no Paranoá; a Casa de Cultura Martinha do Coco; e o Centro de Tradições Populares de Sobradinho, sede do Bumba Meu Boi de Seu Teodoro.

“É sempre uma satisfação muito grande falar do Circuito, um projeto que desde a fundação envolve muitos artistas, territórios e grupos culturais, gerando emprego e renda. É só alegria ver mais um ciclo do Circuito acontecendo. Vamos brincar. A cultura popular do DF e Entorno é isso, brincar, fazer alegria e criar oportunidades”, celebra Guará Freire, filho do saudoso Mestre Teodoro Freire.

Mãe Cícera d’Oxum, líder do Templo Rosa Branca, em Samambaia (foto: Arquivo pessoal)

Festejos têm amplo calendário



A Festa das Águas — celebrada em 2 de fevereiro em homenagem a Iemanjá e Oxum, na Praça dos Orixás; e o Festival São Batuque — previsto para ocorrer em abril do próximo ano, no Museu da Memória Candanga — são dois dos festejos contemplados pelo novo e amplo calendário de atividades do Circuito. Além disso, haverá atividades formativas com a participação de grandes nomes como Alessandra Leão (PE), Clécia Queiroz (BA), Mestre Sapopemba (AL), Mestre Tico Magalhães, Mestre Hugo (PE), Mestre Guga Santos e Mestre Jefinho Tamandaré (RJ)

Para a Yalorixá Mãe Baiana de Oyá, uma das maiores lideranças do candomblé no Distrito Federal, integrante do Coletivo de Yás e fundadora do Ilê Axé Oyá Bagan, o Circuito possibilita trocas de fazeres e saberes enriquecedoras para a cultura e público candango.

“Nós, do Coletivo das Yás, teremos o prazer de receber a cantora, compositora e dançarina baiana, Clécia Queiroz, para uma oficina sobre o Samba de Roda e as Culturas Tradicionais de Terreiro. É muito importante ter iniciativas e espaços que permitam esse intercâmbio cultural”, ressalta.

Segundo Stéffanie Oliveira, presidente do Instituto Rosa dos Ventos, o Circuito é um projeto de muitos e longos sonhos. “Há anos trabalhamos com culturas populares. Esses territórios sempre participaram de festivais e, agora, têm espaço de protagonismo para que falem deles mesmos e formem pessoas. O prêmio Mestre Zezito, alcançado pela Rosa dos Ventos, é um reconhecimento pelo trabalho de fortalecimento da memória das tradições culturais e fomento de mestres e mestras, ou seja, o conceito do Circuito Candango de Culturas Populares”, explica Stéffanie Oliveira, presidente do Instituto Rosa dos Ventos.

Mais do trabalho desempenhado pelo circuito pode ser conferido no site do instituto e nas redes sociais: @territoriosafrocandangos e @rosadosventosinstituto.

Serviço

Lançamento do novo cronograma do Circuito Candango de Culturas Populares 2024/2025

Onde: Casa da Cultura do Guará – Guará II, QE 25.

Quando: neste sábado (9/11), às 15h