Espetáculo traz protagonista surda e Libras para o palco do Teatro dos Ventos

Neste sábado (9/11), o público brasiliense á uma experiência teatral fora do comum. Produto resultado da residência artística do projeto Libras em Cena, a montagem A mãe cedo demais será apresentada às 19h, no Teatro dos Ventos, em Águas Claras.

A entrada é gratuita, mas o espaço é sujeito à lotação e os ingressos serão retirados na hora, por ordem de chegada. Portanto, a dica é chegar cedo para garantir o lugar para assistir ao espetáculo, que conta a história de duas irmãs surdas, uma delas protagonista da história.

Um forte inverno castiga a França, causando caos, fome e pobreza. Foi assim que uma mãe, que é surda e muito jovem para cuidar dos filhos, vê-se obrigada a vagar com a família pelas ruas em busca de sobrevivência e reconhecimento. A peça retrata a luta política do povo surdo e do modo peculiar de comunicação: a língua de sinais.

A montagem é de Gustave Akakpo, com adaptação de Amarildo Espíndola, um dos responsáveis pela residência artística, e sob orientação da professora doutora Glória Magalhães, do Instituto de Letras da Universidade de Brasília (IL/UnB).

Amarildo conta que teve contato com o texto do espetáculo durante uma disciplina que cursava no doutorado na UnB. “O tema do texto, o formato, a caracterização dos personagens e o movimento das cenas me chamaram atenção e me impulsionaram a adaptar esta peça a partir da temática enfrentada pela comunidade surda em relação à singularidade linguística e cultural”, detalha.

Mayara Paiva, diretora de produção do Libras em Cena, destaca a importância de integrar artistas ouvintes e surdos em cena, valorizando a diversidade cultural e linguística que cada um traz. “Integrar Libras nas produções artísticas não só amplia o acesso à arte, como também promove a inclusão e o reconhecimento das pessoas surdas como parte essencial da sociedade”, assinala.

