Oasis: os valores dos ingressos para shows no Brasil

A tão aguardada turnê do Oasis no Brasil já tem data marcada, com dois shows confirmados em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025, no Estádio Morumbi. A venda de ingressos começa na próxima quarta-feira, 13 de novembro, e os fãs já podem conferir os preços e os diferentes setores disponíveis para os concertos.

Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor escolhido, e a opção de Fan Ticket promete ser uma das mais disputadas. Veja os preços:

Pista A & B : R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia)

: R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia) Cadeira Inferior : R$ 1.000 (inteira) / R$ 500 (meia)

: R$ 1.000 (inteira) / R$ 500 (meia) Cadeira Superior : R$ 1.250 (inteira) / R$ 625 (meia)

: R$ 1.250 (inteira) / R$ 625 (meia) Arquibancada : R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia)

: R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia) Fan Ticket: R$ 490 (inteira) / R$ 245 (meia)

Os ingressos para o Fan Ticket garantem o acesso ao evento, mas o setor exato será revelado apenas no dia do show, o que pode incluir qualquer um dos níveis de preço. Esta opção estará disponível por tempo limitado ou até o esgotamento do estoque.

A venda dos ingressos será feita de forma online através do site da Ticketmaster a partir das 10h do dia 13 de novembro. Para quem preferir, também será possível adquirir entradas na bilheteira oficial, a partir das 11h. Vale destacar que há uma taxa de serviço online de 20%, e que cada CPF pode adquirir até quatro ingressos, sendo dois com meia-entrada.

Além disso, o evento será realizado com classificação de 16 anos, com menores de 5 a 15 anos podendo comparecer apenas se acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Os portões do Estádio Morumbi abrem às 16h, com o show começando às 21h.

Oasis: como foram os shows da banda no Brasil

Após anos de espera e um histórico de conflitos, os irmãos Noel e Liam Gallagher, da lendária banda britânica Oasis, retornam ao Brasil com uma aguardada turnê de reunião, marcada para novembro de 2025. Os shows, anunciados nesta terça-feira (5) no perfil oficial da banda, acontecerão nos dias 22 e 23 de novembro, no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

A pré-venda para fãs será aberta no dia 12 de novembro, seguida pela venda geral no dia 13, com ingressos que variam de R$ 245 a R$ 1.250. Para os fãs brasileiros, essa será uma oportunidade histórica de reviver clássicos como “Wonderwall,” “Don’t Look Back in Anger” e “Live Forever”, além de celebrarem a reconciliação dos irmãos, que durante anos trocaram insultos públicos e afastaram a possibilidade de um retorno da banda.

Em nota recente, o grupo destacou: “As armas silenciaram. A grande espera acabou. Venha ver, isso não será televisionado”. A relação conturbada dos Gallagher, no entanto, é conhecida desde as primeiras passagens do Oasis pelo Brasil. Em 1998, a banda pisou em solo brasileiro pela primeira vez com a turnê do álbum Be Here Now.

Os shows ocorreram no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e no então Metropolitan, no Rio de Janeiro, reunindo fãs e gerando manchetes. Na ocasião, Noel e o baixista Paul McGuigan representaram a banda em uma coletiva de imprensa, enquanto Liam e os demais membros preferiram descansar no hotel. “Não sei por que vocês perdem tempo com chatos como nós,” provocou Noel, arrancando risadas dos presentes.

A segunda visita do Oasis ao Brasil foi em 2001, durante o Rock in Rio, quando a banda se apresentou para um público diverso e dividiu o palco com grandes nomes do rock. Em 2006, a turnê Don’t Believe The Truth trouxe a banda de volta a São Paulo, e, em 2009, o grupo fez sua última passagem pelo país antes da separação, com a turnê do disco Dig Out Your Soul, que passou também por Curitiba e Porto Alegre.

Agora, em um dos retornos mais aguardados do rock britânico, Noel e Liam parecem finalmente dispostos a enterrar as brigas e fazer as pazes — ao menos nos palcos. Contudo, medidas foram tomadas para garantir que a turnê ocorra sem incidentes: segundo fontes, os irmãos terão camarins e transportes separados. Liam comentou nas redes sociais que os dois evitarão entrevistas para manter a harmonia, prometendo inclusive uma trégua nas famosas provocações ao irmão.

A expectativa é alta, e os fãs brasileiros já se preparam para garantir seus lugares e reviver momentos inesquecíveis ao som de uma das bandas mais icônicas do britpop.