O que se sabe sobre show solo de Christina Aguilera no Brasil

Christina Aguilera anunciou um aguardado show solo no Brasil, marcando sua primeira apresentação no país. A cantora sobe ao palco da Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro de 2024. Os ingressos estarão disponíveis a partir de 8 de novembro, às 10h, pelo site da Eventim.

Além da apresentação no Rio, Christina também será a atração principal do CarnaUOL, evento de Carnaval que acontece em 8 de fevereiro no Allianz Parque, em São Paulo. O retorno da artista aos palcos latino-americanos coincide com uma data especial: o 25º aniversário de seu álbum de estreia, lançado em 1999, que a consagrou com sucessos como “Genie in a Bottle”, “Dirrty” e “Your Body”.

Os valores dos ingressos para o show no Rio de Janeiro variam de acordo com o setor: Cadeira N3 custa R$ 450,00 (inteira) e R$ 225,00 (meia-entrada); Cadeira N1 está disponível por R$ 690,00 (inteira) e R$ 345,00 (meia-entrada); e a Pista Premium sai por R$ 790,00 (inteira) e R$ 395,00 (meia-entrada).

A visita da estrela promete atender às expectativas dos fãs, que aguardam ouvir grandes sucessos de sua carreira, em um espetáculo que será um marco para sua base de admiradores brasileiros.

O que esperar do primeiro show de Christina Aguilera no Brasil

A cantora pop Christina Aguilera fará sua aguardada estreia nos palcos brasileiros no dia 8 de fevereiro de 2025, como a grande atração do CarnaUOL, no Allianz Parque, em São Paulo. O anúncio, feito nesta terça-feira (29), confirmou que a artista de 43 anos será a headliner do evento, que reunirá também nomes como Sean Paul, Steve Aoki, Ana Castela e Matuê, prometendo uma experiência inesquecível para os fãs.

Aguilera, que lançou seu último álbum, “Aguilera”, em 2022 com canções em espanhol que resgatam suas raízes latinas, tem um repertório repleto de hits icônicos como “Fighter”, “Genie In The Bottle” e “Lady Marmalade”.

Além dessas faixas, sua apresentação deve incluir covers marcantes, como demonstrou em sua recente performance em Las Vegas, onde trouxe releituras de clássicos como “Diamonds Are Forever”, de Shirley Bassey, e “You Don’t Own Me”, de Lesley Gore, de acordo com informações da plataforma setlist.fm.

Para os fãs que aguardavam ansiosos por esse momento, a cantora aumentou ainda mais a expectativa ao compartilhar em suas redes sociais o post de divulgação do festival, com a mensagem: “Vejo vocês em breve” acompanhada de um emoji da bandeira do Brasil.

O evento é organizado pela 30e, mesma produtora que garantiu a presença de outros grandes nomes no line-up, como o cantor de reggae e dancehall Sean Paul e o DJ e produtor Steve Aoki. A música nacional também marca presença com Belo, Tony Salles, e Ana Castela, além de DJs como KVSH, DJ Sofia e Deekapz.

A pré-venda dos ingressos para o CarnaUOL já está aberta para clientes PagBank e vai até 31 de outubro, quando começará a venda geral para o público no site da Eventim e nas bilheterias do Allianz Parque. Os preços variam de R$ 195 (meia-entrada na cadeira superior) a R$ 1.290 (inteira no front stage), oferecendo opções variadas para os diferentes perfis de fãs.