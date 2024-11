Curiosidades sobre a turnê Solo de Junior Lima

O cantor Junior Lima está prestes a dar início a um novo marco em sua carreira. Após mais de um ano se dedicando à produção de seu trabalho solo, ele estreia sua Solo Tour neste sábado, 9 de novembro, em Campinas. Com shows confirmados em várias capitais brasileiras, Junior promete uma experiência única para o público, com um repertório envolvente e uma produção repleta de detalhes que refletem sua personalidade artística.

Figurino pensado nos mínimos detalhes

Junior compartilhou em coletiva de imprensa a qual o TMJ Brazil participou, que o figurino da turnê foi idealizado em colaboração com o stylist Tiago Ferraz e a La Garçonne, que criaram peças exclusivas para ele e toda a equipe no palco. “O figurino é uma extensão do universo do show, cada detalhe foi pensado para contar uma história”, comentou.

A ideia é que os fãs se surpreendam não apenas com as roupas do próprio Junior, mas também com os trajes do ballet, banda e até dos roadies, todos alinhados esteticamente com o conceito do espetáculo.

Curiosidades do camarim e presença dos filhos

Junior revelou que, para os bastidores, prefere itens básicos, como toalhas e água, além de levar consigo uma chaleira elétrica para preparar seu próprio café. Também mencionou alguns petiscos e frutas para seus filhos, Otto e Lara, que poderão assistir a algumas apresentações do pai, ainda que sem o compromisso de acompanhar toda a turnê. “Eles vão em alguns shows, mas não sei se vão fazer a turnê toda”, explicou.

O toque especial de Junior em cada detalhe da produção

Atento a todos os aspectos da Solo Tour, Junior garantiu que supervisionou cada decisão criativa, da iluminação à cenografia. “Estou totalmente presente em tudo, desde as cores que acendem até os momentos de pausa no show. É um projeto que carrega a minha essência, um trabalho com minha personalidade em cada detalhe”, afirmou o cantor.

Ele contou ainda que os fãs devem esperar momentos surpreendentes durante a apresentação, especialmente na estreia em Campinas, cidade que tem um significado especial para ele e que marcou todo o processo de criação do álbum e da turnê.

Repertório e escolhas musicais

O setlist inclui faixas dos dois volumes do álbum Solo, além de músicas importantes de sua trajetória, como Libertar e Sou, escolhidas a dedo para proporcionar uma experiência única de troca com o público. Junior também comentou que o repertório foi desenvolvido com o apoio de Nídia Aranha, diretora do show, visando criar uma narrativa coesa que conecta as músicas e as emoções que ele deseja transmitir.

Visual renovado para marcar a nova fase

Para esta turnê, Junior também mudou seu visual. Ele tingiu o cabelo de azul, raspou as laterais e fez uma tatuagem com a palavra “Solo” na cabeça. Segundo ele, a transformação reflete o momento atual e sua estética sonora. “Sentia necessidade de uma mudança para marcar essa fase, e acredito que o novo visual me conecta ainda mais com o que quero expressar.”

Experiência completa e inovadora para o público

Com dança, canto e cenografia cuidadosamente pensada, a Solo Tour promete uma experiência imersiva e impactante. Dividido em cinco atos, o show narra a jornada de autodescoberta de Junior, com elementos visuais como um grid semicircular de luzes e plataformas para acrobacias e parkour. “Essa turnê é muito pessoal, e cada show é uma troca única. Estou feliz em poder dividir essa fase com o público”, disse o artista.

A Solo Tour começa no dia 9 de novembro em Campinas e segue para São Paulo, Goiânia e Belo Horizonte. Os ingressos estão disponíveis nas redes sociais de Junior.