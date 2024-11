Cantor com patrimônio de R$ 100 milhões morre e não deixa nada para família

O cantor e apresentador português Marco Paulo morreu em 24 de outubro, aos 79 anos, de câncer. Embora tivesse dois irmãos e vários sobrinhos, ele não deixou aos parentes nenhum centavo de seu patrimônio, estimado em R$ 100 milhões.

De acordo com a revista Nova Gente, o artista era proprietário de carros de luxo, barco, obras de arte, imóveis em Nova York e Paris, além de aplicações financeiras e espólio artístico.

Os bens de Marco Paulo serão divididos entre dois homens sem parentesco nenhum com ele: o caseiro e compadre do cantor, Antonio Coelho, e o filho deste, Marco Antonio, que era afilhado do artista.

Além de todo o patrimônio, os herdeiros ainda receberão o pagamento de direitos autorais da execução das músicas e da exploração da imagem de Marco Paulo em eventos e produtos. O valor pode garantir uma renda extra pelo resto da vida de Antonio e de seu filho.

O funeral de Marco foi transmitido ao vivo na TV e custou cerca de € 32 mil (cerca de R$ 200 mil). "Quero ficar num lugar em que as pessoas possam me visitar", disse o cantor, que comprou um jazigo no Cemitério de Prazeres, em Lisboa, por € 75 mil (R$ 460 mil).

O cantor era fã de Roberto Carlos e incluiu algumas músicas do brasileiro em seu repertório. A versão de Nossa Senhora do português ficou tão famosa que foi cantada em seu velório.