Ariana Grande irá lançar novas músicas? O que se sabe

Ariana Grande revelou novos planos para sua carreira futura, indicando uma mudança de foco nos próximos anos. Em uma entrevista recente no podcast Las Culturistas, a cantora compartilhou que, embora sempre faça música e se apresente no palco, nos próximos 10 anos ela planeja dedicar mais tempo à atuação, deixando os lançamentos musicais mais espaçados.

Grande, que atualmente está promovendo seu papel em Wicked, adaptação cinematográfica do famoso musical da Broadway, revelou que sua experiência no projeto reacendeu sua paixão pela atuação. “Acho que amo atuar; amo teatro musical. Reconectar com essa parte de mim… Amo comédia, e me cura fazer isso — encontrar papéis para usar essas partes de mim”, comentou.

Antes de se lançar no mundo da música, Ariana começou sua carreira como atriz no musical 13 (2012) e ganhou notoriedade nas séries da Nickelodeon, Victorious e Sam & Cat. Porém, após o sucesso de seu álbum de estreia, Yours Truly (2013), a cantora mergulhou na música pop, lançando seis álbuns em apenas sete anos, o que dificultou conciliar as duas carreiras.

Recentemente, Ariana lançou Eternal Sunshine, seu primeiro álbum desde 2020, e esse intervalo de quatro anos entre os discos é um reflexo do novo ritmo que ela pretende adotar. A artista já deixou claro que os hiatos maiores entre os lançamentos musicais se tornarão mais comuns, à medida que ela prioriza outros aspectos de sua carreira, especialmente sua paixão pela atuação e pelo teatro musical.

Embora seus fãs possam ter que esperar mais tempo para novos álbuns, a promessa de Ariana é que a música e o palco sempre farão parte de sua vida. No entanto, ela pretende equilibrar com mais ênfase os projetos cinematográficos e teatrais.

Ariana Grande lança faixas bônus para comemorar dez anos de álbum

Ariana Grande comemorou o décimo aniversário de seu segundo álbum, My Everything. Em celebração à data, a cantora norte-americana lançou uma edição especial física do álbum, que inclui duas faixas bônus inéditas: Cadillac Song e Too Close.

Além de disponibilizar as músicas nas principais plataformas de streaming, Ariana também oferece aos seus fãs a oportunidade de adquirir um disco de vinil duplo e uma coleção de roupas comemorativas. A linha inclui camisetas, blusas de moletom e calças, todas desenhadas para celebrar os dez anos de lançamento do disco.

Lançado originalmente em 2014, My Everything marcou uma fase de amadurecimento artístico para Ariana, consolidando-a como uma das principais vozes da música pop contemporânea. O álbum trouxe sucessos que se tornaram clássicos em sua carreira, como Problem (em colaboração com Iggy Azalea), Break Free (com Zedd), Love Me Harder (com The Weeknd) e Bang Bang (com Jessie J e Nicki Minaj).

Desde o lançamento de My Everything, Ariana Grande lançou outros cinco álbuns de estúdio. Seu trabalho mais recente, Eternal Sunshine, foi lançado neste ano, após a finalização das gravações do filme Wicked, no qual ela interpreta Glinda, um dos papéis principais.

Em relação às mudanças em sua voz notadas no álbum Eternal Sunshine, Ariana respondeu às críticas explicando que alterações vocais são comuns em cantores com grande extensão vocal. Ela mencionou que sua preparação intensa para o papel de Glinda no filme Wicked influenciou sua voz, devido ao tempo dedicado a interpretar a personagem.

“Passei muito tempo vivendo a mesma personagem todos os dias. Treinei minha voz para diferentes performances antes mesmo de ir para Londres, antes de tudo isso. A memória muscular é algo real”, disse Ariana em entrevista ao podcast Shut Up Evan, apresentado por Evan Ross.