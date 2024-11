Bruna Biancardi e Neymar comemoram 1 ano de Mavie em segunda festa

Bruna Biancardi e Neymar comemoram um ano de Mavie com segundo festão, desta vez no Brasil - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, comemorou seu primeiro ano com uma festa deslumbrante no Brasil, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Após o aniversário intimista na Arábia Saudita, a celebração ganhou proporções maiores e um toque brasileiro, reunindo a família em uma das propriedades luxuosas de Neymar. "Foi uma comemoração para família e amigos próximos, cheia de carinho e detalhes", declarou uma fonte próxima.

Com uma temática criativa de "Ateliê da Mavie", o evento contou com a expertise de Andrea Guimarães, renomada organizadora de festas. Guimarães, responsável também pela festa de quinze anos de Rafa Justus, trouxe elementos como pincéis e tintas, criando um ambiente lúdico e sofisticado. "Cada canto do espaço foi pensado para explorar o mundo encantado das artes", disse Andrea sobre a decoração colorida e detalhada.

As cores vivas e os detalhes minuciosos no decor inspiraram os convidados, que foram presenteados com uma experiência visual impressionante. Bruna Biancardi estava encantada com o resultado, demonstrando gratidão pelo trabalho de Andrea. "É muito especial ver a Mavie rodeada de tanto amor e beleza", comentou a mãe, emocionada com o carinho dedicado ao evento.

Entre os presentes, amigos e familiares celebraram o primeiro ano de Mavie em um clima de alegria e união. A pequena recebeu homenagens e ganhou recordações deste dia especial, repleto de amor, arte e carinho, evidenciando o cuidado e a dedicação dos pais em cada detalhe da festa.