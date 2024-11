Detalhes sobre o lançamento do single de Dulce Maria

Dulce María está de volta à carreira solo com uma emocionante novidade para seus fãs. A cantora mexicana anunciou nesta quinta-feira (7) o lançamento de um novo single em parceria com o cantor espanhol Beret. Juntos, eles regravaram a música “Ojalá”, que já fazia parte do repertório do artista espanhol. A versão da canção, agora com a participação de Dulce María, promete emocionar o público com uma balada profunda e reflexiva.

Segundo a assessoria de Dulce, a música convida o ouvinte a refletir sobre a vida, aceitar-se como é e enfrentar as adversidades cotidianas com força, além de ser um lembrete de que não estamos sozinhos. A canção aborda temas como saúde mental, ansiedade e suicídio, assuntos que, conforme a artista, merecem ser discutidos com mais responsabilidade e empatia.

Em comunicado enviado à CNN, Dulce expressou sua gratidão e emoção por participar deste projeto: “Estou muito honrada e emocionada de anunciar esse projeto. É uma música muito pessoal, escrita pelo Beret, que é um grande cantor e compositor, que me deu a honra de regravar essa música com ele”, afirmou a cantora.

Dulce também destacou que esta é a primeira vez que canta ao lado de um artista da Espanha e demonstrou grande entusiasmo com a expectativa de que os brasileiros apreciem a nova versão de “Ojalá”. O single estará disponível nas plataformas digitais a partir de 14 de novembro, e a cantora já compartilhou um trecho da música em suas redes sociais.

Dulce Maria abre o jogo sobre possível reencontro do RBD

Os fãs do RBD receberam uma notícia desanimadora esta semana. Em uma nova entrevista, Dulce María revelou que duvida que o grupo se reúna novamente no futuro.

A cantora, conhecida por interpretar Roberta Pardo na novela Rebelde (2004-2006), refletiu sobre sua ausência na live Ser O Parecer em 2020, explicando que enfrentava crises de ansiedade e ataques de pânico durante o auge do grupo, além de estar em uma gravidez complicada na época.

Em entrevista para a edição mexicana da revista Marie Claire, Dulce María deu a entender que vê o RBD como um “ciclo fechado”. Embora tenha expressado gratidão pelo que viveu com os outros membros e fãs durante a Soy Rebelde Tour no ano passado, a cantora não tem certeza se o grupo voltará a se reunir. “Na verdade, eu duvido”, afirmou.

Apesar das incertezas sobre o futuro, Dulce reconheceu que a turnê de reencontro de 2022 só foi possível graças ao amor dos fãs. No entanto, ela também mencionou as dificuldades e feridas deixadas ao longo da trajetória do RBD.

Um exemplo foi a sua ausência no show virtual de 2020, quando estava grávida e em plena pandemia, enfrentando uma gravidez complicada. Dulce lembrou que, embora muitos fãs tenham mostrado empatia, outros a criticaram, o que acabou marcando mais uma ferida em sua relação com o grupo.

Além disso, Dulce María confessou que, durante os anos de maior sucesso do RBD, entre 2004 e 2006, ela lidava com crises de ansiedade e ataques de pânico. Naquele período, o grupo tinha uma agenda exaustiva de compromissos pelo mundo, e a cantora sentia que algo não estava certo, sem entender exatamente o que estava acontecendo.

Embora o futuro do RBD seja incerto, Dulce María permanece grata pelo que viveu ao lado do grupo e de seus fãs, deixando claro que cada momento foi significativo e especial.