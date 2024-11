Irmã de Ana Hickmann processa Alexandre Correa após acusação de desvio de dinheiro

Fernanda Hickmann, irmã de Ana Hickmann, decidiu levar o ex-cunhado Alexandre Correa à justiça, acusando-o de calúnia e difamação. A ação é uma resposta às alegações de Alexandre, que afirmou, em suas redes sociais, que Fernanda e Ana teriam desviado R$ 40 mil de sua empresa. O processo está sendo conduzido pelos advogados Roberto Leonessa, Vanessa Porto Ribeiro Póstumo e Flaviana Morgado Badanai, já conhecidos por representar Ana em outras disputas legais.

Alexandre, que foi casado com Ana Hickmann por mais de 20 anos, alegou em seus stories que estava afastado de suas empresas há mais de 300 dias, sem acesso a contas, contratos e lucros. Em uma declaração polêmica, acusou Fernanda de “coagir” sua saída da administração e relatou que o suposto desvio teria ocorrido por meio de um contrato “fraudulento” em nome de Fernanda. O episódio, que gerou forte repercussão nas redes, agora é objeto de uma queixa-crime.

Conforme revelado pelo site NOTICIEI!, de acordo com a defesa de Fernanda, as acusações não passam de uma tentativa de manchar a imagem pública das irmãs Hickmann. No documento, os advogados afirmam que as declarações de Alexandre possuem caráter exclusivamente ofensivo e foram feitas para denegrir a reputação de Fernanda perante o público. Eles destacam que as alegações “não têm outro condão senão o animus laedendi”, ou seja, a intenção de prejudicar.

O caso ganhou mais repercussão após o jornalista Ricardo Feltrin cobrir o episódio em seu canal no YouTube, apresentando-o como conteúdo “exclusivo”. Com mais de 42 mil visualizações, o vídeo gerou uma onda de comentários ofensivos dirigidos a Ana e Fernanda, que foram chamadas de “irmãs metralhas” e “sem caráter”. Em nota oficial, advogados de Alexandre reiteraram suas alegações, mesmo com o arquivamento judicial do caso, aumentando ainda mais a tensão em torno da polêmica familiar.