As novidades sobre o álbum solo de Jin, do BTS - (crédito: TMJBrazil)

Jin, integrante do BTS, prepara o lançamento de seu primeiro álbum solo, intitulado Happy, que chega às plataformas digitais em 15 de novembro. A divulgação recente do pôster de “Running Wild”, o principal single do projeto, trouxe um novo fôlego para a espera dos fãs.

Na imagem, Jin é visto em uma cena descontraída, correndo com os braços abertos ao lado de um cachorro, reforçando o tom leve e alegre que ele parece querer transmitir com seu trabalho solo.

O álbum Happy contará com seis faixas inéditas, e Jin já deu uma amostra com a faixa “I’ll Be There”, lançada como o primeiro single. As músicas prometem um clima divertido e descompromissado, segundo comunicado oficial, que destaca ainda o visual alegre do pôster de faixas, decorado com cores vibrantes, confetes e estrelas.

A frase “VERDADEIRA FELICIDADE VERDADEIRO AMOR” surge no pôster, evocando uma mensagem sentimental e calorosa. Entre as novidades, o álbum trará uma colaboração especial com Wendy, ex-integrante do Red Velvet, na canção “Heart on the Window”. Confira a tracklist completa de Happy:

“Running Wild” “I’ll Be There” “Another Level” “Falling” “Heart on the Window” (com Wendy) “I Will Come To You”

A expectativa é grande, especialmente porque Happy representa uma nova fase para Jin, que busca explorar sua própria identidade musical enquanto mantém a conexão com seu público leal.

Quais foram as inspirações de Jin, do BTS, para ‘I’ll Be There’

Jin, membro do BTS, acaba de lançar “I’ll Be There”, um single que antecipa seu aguardado álbum solo Happy, previsto para 15 de novembro. Com uma abordagem nostálgica ao estilo rockabilly, a faixa mistura elementos de rock e country para transmitir uma mensagem de incentivo e apoio aos fãs que possam se sentir sozinhos.

Jin, que co-produziu a música ao lado do cantor e compositor americano MAX, explicou que a faixa reflete seu desejo de trazer alegria através de um estilo divertido e envolvente.

No videoclipe, Jin incorpora a estética do rock clássico, performando ao ar livre com sua banda enquanto fãs se juntam ao redor, transformando o espaço em uma celebração contagiante. Essa imagem reforça a evolução do artista, que, segundo o comunicado, “cresce artisticamente ao explorar novas nuances em suas composições e performances.”

O álbum Happy, que contará com seis faixas, promete abordar a busca de Jin pela felicidade autêntica. Com contribuições de Gary Barlow, do Take That, na faixa “Running Wild” e dos integrantes da banda japonesa One OK Rock, Taka e Toru, na música “Falling”, o disco explora temas de amor, coragem e autodescoberta, sentimentos que Jin expressa de forma honesta ao longo do projeto.

Este trabalho marca uma nova fase em sua carreira solo, trazendo não apenas sua essência, mas também colaborações que ampliam sua jornada artística.

Desde sua saída do serviço militar em junho, Jin tem explorado novas possibilidades, incluindo sua participação no programa de variedades Kian’s Bizarre B&B, previsto para estrear na Netflix. Com o lançamento de Happy, ele consolida seu caminho solo com uma abordagem que destaca tanto suas raízes quanto seu crescimento musical e pessoal.