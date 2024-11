Rihanna vai lançar novas músicas? Planos para carreira

Os fãs de Rihanna que ainda aguardam novas músicas da artista podem ter que esperar um pouco mais. Em um evento recente realizado em Barbados, sua terra natal, Rihanna compartilhou novidades – mas relacionadas à sua marca de beleza, Fenty Beauty, lançada em 2020, deixando no ar que a música pode não ser sua prioridade atual.

Durante o evento, a artista comentou sobre sua carreira na música, refletindo sobre como essa jornada a conduziu para outros caminhos. “A música me chamou atenção, mas Deus tinha outros planos para mim”, afirmou. “Fui capaz de criar, de maneira muito genuína, coisas que eu amo. Não parece um trabalho”, declarou, reforçando a conexão com sua marca de beleza e o entusiasmo por sua empreitada no setor.

O último álbum da cantora, Anti, lançado em 2016, foi eleito pela Billboard como um dos 100 melhores da década. Desde então, Rihanna dedicou-se a outros projetos, incluindo a participação na trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre com a faixa “Lift Me Up” e a memorável apresentação no show do intervalo do Super Bowl em 2023.

Para os que ainda sonham com um retorno de Rihanna à música, a artista parece estar satisfeita com sua nova trajetória. Por enquanto, a diva pop parece mais focada em expandir o império Fenty do que em um novo álbum.

Rihanna estaria sendo cotada como headliner de festival

Rihanna, que não lança um álbum desde 2016, pode estar preparando grandes surpresas para 2025. Em junho, a cantora anunciou aos fãs que estava voltando ao estúdio para trabalhar no tão esperado R9. Agora, surgem rumores de que ela pode ser a atração principal de um mega festival e embarcar em uma turnê mundial.

Segundo o tabloide The Sun, a voz de Umbrella está em negociações para ser a headliner do Glastonbury Festival, marcado para os dias 25 a 29 de junho de 2025 no Reino Unido. Embora tenha havido especulações sobre sua participação nas edições anteriores, os planos não se concretizaram, principalmente após a gravidez do seu segundo filho com A$AP Rocky, que a levou a cancelar sua possível participação no evento deste ano.

Além disso, Rihanna estaria em conversas com a produtora Live Nation para organizar uma nova turnê mundial. A última vez que a cantora esteve em turnê foi em 2016, com a The ANTI World Tour, que promoveu seu oitavo álbum, ANTI.

Fontes próximas à artista sugerem que o aguardado nono álbum de Rihanna está quase pronto, mas ela continua mantendo o mistério sobre a data de lançamento. Em uma entrevista ao Entertainment Tonight em junho, Rihanna reafirmou que o álbum está a caminho e que ela se sente renovada e pronta para voltar ao estúdio.

“A música pra mim soa como uma nova descoberta. Estou redescobrindo as coisas. Tenho trabalhado nesse álbum há tanto tempo que meio que coloquei tudo isso de lado. Agora, estou preparada pra voltar ao estúdio. Agora! Então, irei começar […]. Quero voltar e escutar [as músicas] com novos ouvidos, uma nova perspectiva, e ver como fica”, disse Rihanna.