Como Queen inspirou Chappell Roan em ‘Hot To Go’

Chappell Roan, com várias indicações ao Grammy em sua trajetória, revelou uma forte influência da lendária banda Queen na criação de “Hot To Go”, um dos destaques de seu álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess. Atualmente na 26ª posição do Billboard Hot 100, a faixa acumula 22 semanas entre as mais ouvidas e ganhou popularidade no TikTok graças à coreografia do clipe, reproduzida em todos os shows da artista.

Em uma entrevista recente no Grammy Museum, Roan contou que sua virada para o pop foi inspirada pelo filme Bohemian Rhapsody (2018), que narra a trajetória do Queen. “Foi a cena do Live Aid, com eles tocando ‘Radio Ga Ga’, que mudou tudo para mim”, disse a cantora.

A performance icônica, recriada no filme e interpretada por Rami Malek, despertou em Roan o desejo de criar músicas que pudessem impactar o público de forma semelhante em shows ao vivo. A artista enfatizou que seu objetivo era escrever canções que conectassem profundamente com o público.

“Essas músicas nunca foram feitas para ficarem escondidas em algum álbum por aí”, afirmou, justificando o sucesso de sua turnê e o alcance viral de suas performances. Para Roan, 2024 é o ano de ver suas músicas ganharem vida nos palcos, e a inspiração no Queen continua a guiá-la em cada apresentação.

Como será o segundo álbum de Chappell Roan

A cantora Chappell Roan, que se destacou na cena musical internacional em 2024 com seu álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess, já está trabalhando em seu segundo disco, prometendo uma “nova versão” de sua arte. O produtor Dan Nigro, que colabora com a artista de 26 anos, compartilhou detalhes sobre o projeto em uma entrevista ao The New York Times.

Segundo Nigro, a dupla já finalizou cinco faixas para o novo álbum. “Isso é o que direi. É uma nova versão do Chappell,” revelou o produtor, que também adiantou a diversidade sonora que os fãs podem esperar. Entre as novas músicas, haverá uma canção com uma pegada country divertida e animada, além de algumas baladas e uma faixa de rock mid-tempo.

Apesar de ter abordado publicamente as dificuldades que enfrentou com a fama, Roan não está trazendo esses temas para suas novas composições. “Isso não apareceu em nenhuma música. Ainda estamos escrevendo de um lugar muito divertido. Veremos o que acontece,” afirmou Nigro, sugerindo que o novo trabalho será mais leve e alegre.