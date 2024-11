O processo de composição de ‘Us’ de Taylor Swift com Gracie Abrams

Gracie Abrams, de 25 anos, recebeu sua segunda indicação ao Grammy na sexta-feira (8), sendo nomeada para Melhor Performance Pop de Duo por sua colaboração com Taylor Swift, “Us”, faixa que integra o segundo álbum de Gracie, The Secret of Us, lançado em junho de 2024.

A música tem sido um sucesso, e o processo de composição por trás dela também gerou muitos comentários, especialmente após a cantora compartilhar detalhes nas redes sociais.

Em uma publicação, Gracie revelou que o momento de criar “Us” foi uma das experiências mais divertidas de sua vida. “Escrever essa música inteira das 2h às 6h foi uma das coisas mais divertidas que já fiz na minha vida”, escreveu, compartilhando com os fãs um vídeo descontraído de Taylor Swift apagando um pequeno incêndio na cozinha, o que trouxe uma leveza à narrativa do processo criativo.

Em uma entrevista para a Apple Music, Gracie detalhou como tudo aconteceu. Ela e Taylor se encontraram para um jantar descontraído, onde consumiram “muito álcool”. Mais tarde, na casa de Taylor, as duas começaram a tocar músicas inéditas, incluindo faixas dos próximos projetos de cada uma. Foi ali, já de madrugada, que nasceu “Us”.

A conexão entre as artistas e o ambiente íntimo e espontâneo proporcionaram a criação da canção, que rapidamente se tornou um marco na carreira de Gracie.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracie Abrams (@gracieabrams)

Como Taylor Swift se tornou a cantora mais ouvida do Spotify

Taylor Swift alcançou mais um marco impressionante em sua carreira: a cantora agora é a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify, de acordo com dados recentes da indústria da música. O título veio após o sucesso estrondoso de seu mais recente álbum, The Tortured Poets Departments, que lidera a lista de álbuns mais reproduzidos de 2024 na plataforma, acumulando incríveis 5,6 bilhões de streams.

O trabalho de Swift supera álbuns de grandes nomes da música global, como Shakira e Billie Eilish, que ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Shakira conquistou 4,1 bilhões de streams com Las Mujeres Ya No Lloran, enquanto Billie Eilish soma 3,6 bilhões de reproduções com Hit Me Hard And Soft.

Taylor também ultrapassou artistas renomados como Drake e Bad Bunny, que estão entre os músicos mais reproduzidos na história do Spotify.