Datas da ‘The Lifetimes Tour’ de Katy Perry na América do Sul

Katy Perry revelou novas datas da “The Lifetimes Tour”, turnê que promoverá seu mais recente álbum, 143, lançado no ano passado. A série de shows, com início marcado para 9 de junho em Sidney, Austrália, também incluirá paradas na América do Sul em setembro de 2025. Porém, até o momento, uma passagem pelo Brasil ainda não foi confirmada, o que deixa os fãs brasileiros na expectativa.

A cantora tem apresentações agendadas no Chile, em 6 de setembro, e na Argentina, em 9 de setembro. Com as datas próximas ao período do festival The Town, que ocorre em São Paulo nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, muitos esperam que a artista possa fazer uma aparição surpresa no evento, que recebeu nomes de peso na última edição.

No ano passado, Katy foi uma das atrações principais do Rock in Rio, apresentando-se no Dia Delas, um momento especial que coincidiu com o lançamento de seu sétimo álbum de estúdio. Sua performance conquistou os fãs brasileiros, que agora aguardam ansiosos por um possível retorno.

Com isso, Katy Perry segue a agenda internacional da “The Lifetimes Tour”, que promete agitar multidões também na Austrália antes de chegar à América do Sul. Até que uma data no Brasil seja confirmada, os fãs brasileiros podem apenas torcer para que a cantora inclua o país em sua lista de destinos.

Tudo sobre o álbum ‘143’ de Katy Perry

Katy Perry está de volta aos holofotes com seu novo álbum, 143, lançado nesta sexta-feira, 20 de setembro. Este é o sexto trabalho de estúdio da cantora e o primeiro desde Smile (2020), que chegou ao top 5 da Billboard 200. O título do novo projeto, 143, faz referência ao código numérico para “Eu te amo”, e traz uma coleção vibrante de músicas que celebram o amor e a energia da pista de dança.

O álbum já vinha sendo aguardado, especialmente após o lançamento dos singles Woman’s World e Lifetimes. Além disso, 143 traz parcerias com artistas como Doechii, na faixa I’m His He’s Mine, e 21 Savage, em Gimme Gimme. Outras músicas incluem Crush, Nirvana, All the Love, Truth e Wonder, que completam a proposta de Perry para este álbum ousado e comemorativo.

Em declaração sobre o álbum, Perry explicou: “Eu quis criar um álbum dance-pop exuberante, com a simbologia do número 143 como uma mensagem de amor. 143 é uma verdadeira festa dançante, cheia de energia, amor e muita vibração de verão. É para todos vocês.” A cantora também usou o TikTok para reforçar que a proposta é reunir todos os fandoms em uma celebração intensa e apaixonada.