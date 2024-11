Saiba como assistir show do Linkin Park em São Paulo

A aguardada apresentação do Linkin Park em São Paulo, parte da “From Zero World Tour”, está marcada para a próxima sexta-feira, dia 15. Este show, com ingressos esgotados, marca o retorno da banda ao Brasil após um hiato de mais de sete anos. A nova fase traz Emily Armstrong dividindo os vocais com Mike Shinoda, em um momento emocionante para os fãs após a perda do ex-vocalista Chester Bennington, em 2017.

Para aqueles que não conseguiram garantir ingressos, há uma boa notícia: o show será transmitido ao vivo pelo canal Multishow e pela plataforma Globoplay, a partir das 20h15, acessível também para quem não é assinante. Assim, fãs de todo o país poderão acompanhar a performance em tempo real.

A banda Ego Kill Talent será responsável por abrir a noite, aquecendo o público com seu som enérgico. O setlist do Linkin Park promete ser uma mistura de clássicos e faixas do novo álbum From Zero, além de sucessos atemporais como “In The End” e “The Emptiness Machine”, que figuram atualmente no Billboard Brasil Hot 100.

O que Emily Armstrong disse sobre ‘Over Each Other’ do Linkin Park

O Linkin Park revelou “Over Each Other”, faixa marcada por uma performance vocal poderosa e inédita de Emily Armstrong, que assumiu os vocais principais pela primeira vez. Gravado em Seul, Coreia do Sul, o videoclipe segue a intensidade da canção, mergulhando em um arco dramático sobre um relacionamento prestes a se desintegrar e capturando toda a carga emocional da música.

“Essa música é especialmente importante para mim, porque é meu primeiro vocal solo no Linkin Park. Mal posso acreditar que estou dizendo isso”, revelou Emily. Ela ainda compartilhou sua gratidão pela experiência de gravar o clipe na Coreia: “Filmar o vídeo na Coreia é algo que vou guardar para sempre”. Joe Hahn, DJ e diretor do vídeo, comentou sobre sua realização pessoal ao dirigir o projeto no país.

“Sempre foi um sonho meu dirigir um projeto na Coreia, e finalmente aconteceu! Emily e eu ficamos alguns dias extras após nosso show em Seul e somos muito gratos ao elenco e à equipe que nos ajudou. Realmente, abraçamos a essência coreana, querendo que o vídeo parecesse um verdadeiro K-drama. Esperamos que vocês gostem tanto quanto nós.”

“Over Each Other” é o terceiro single do próximo álbum do Linkin Park, From Zero, que será lançado no dia 15 de novembro pela Warner Records. Com singles já lançados como “The Emptiness Machine” e “Heavy Is The Crown”, o novo trabalho marca a estreia de Emily Armstrong e do baterista Colin Brittain, completando a nova formação com Mike Shinoda (vocal), Brad Delson (guitarra), Dave Farrell (baixo) e Joe Hahn (DJ).

Confira a tracklist de From Zero: