AC/DC vai anunciar nova turnê? O que se sabe

Os fãs do AC/DC podem estar prestes a receber uma ótima notícia: tudo indica que a banda anunciará em breve uma nova etapa da turnê Power Up, que promove o álbum de 2020. Rumores começaram a circular após a página oficial da banda no Facebook listar um show em 11 de abril de 2025, no US Bank Stadium, em Minneapolis, nos Estados Unidos.

Embora o anúncio tenha sido rapidamente apagado, muitos seguidores capturaram o momento, que também incluía a data de início das vendas de ingressos, marcada para esta sexta-feira (15). O vazamento, relatado pelo site Blabbermouth, sugere que a turnê será voltada para a América do Norte. Contudo, o AC/DC ainda não se pronunciou oficialmente sobre as datas, deixando fãs de várias regiões na expectativa.

Essa nova fase da turnê poderá ter a mesma formação da última etapa europeia, em 2024, quando a banda fez 24 shows pelo continente. A formação inclui Brian Johnson, que retornou aos vocais após ter ficado fora dos palcos em 2016 devido à perda auditiva severa. Com o auxílio de um dispositivo de audição desenvolvido especialmente para ele, Johnson recuperou a capacidade de se apresentar ao vivo.

O guitarrista Angus Young segue à frente, acompanhado de seu sobrinho Stevie Young na guitarra rítmica, que assumiu o lugar do falecido Malcolm Young em 2014.

Outros nomes na turnê incluem o baixista Chris Chaney e o baterista Matt Laug, ambos substituindo veteranos da formação original. Chaney, com histórico em bandas como Jane’s Addiction e ao lado de nomes como Alanis Morissette e Slash, assume o lugar de Cliff Williams, afastado por questões de saúde.

Já Laug, que também possui uma vasta experiência ao lado de artistas como The Dirty Knobs e Autograph, substitui Phil Rudd, que está ausente das turnês desde que enfrentou problemas legais em 2015. O retorno do AC/DC aos palcos começou em 2023, com um show especial no festival Power Trip, nos Estados Unidos.

Embora os fãs brasileiros ainda sonhem com um novo show da banda no país, especialmente após especulações de uma passagem pelo Rock in Rio, a agenda da banda em 2024 não incluiu a América do Sul. Se os rumores sobre a nova etapa da Power Up Tour se confirmarem, o AC/DC promete agitar novamente os fãs na América do Norte.

Curiosidades sobre o AC/DC que talvez você não saiba

O AC/DC é indiscutivelmente uma das bandas de rock mais influentes de todos os tempos. Com uma carreira que abrange mais de quatro décadas, a banda australiana acumulou uma série de histórias curiosas e fatos interessantes que podem surpreender até mesmo os fãs mais ardorosos. Confira algumas dessas curiosidades a seguir.

1. A origem do nome curioso A famosa sigla “AC/DC” tem uma origem inusitada: os irmãos Malcolm e Angus Young a encontraram em um adaptador de máquina de costura pertencente à sua irmã, Margaret. A sigla é uma abreviação para “Corrente Alternada/Corrente Contínua” (Alternating Current/Direct Current), refletindo a eletricidade e a energia que marcam suas apresentações.

2. O apelido australiano Embora a maioria dos fãs ao redor do mundo pronuncie o nome da banda como “A-C-D-C”, na Austrália, a pronúncia favorita é “Acca Dacca”. Esse apelido carinhoso destaca a conexão da banda com sua terra natal.

3. O primeiro vocalista não foi Bon Scott Um fato interessante é que Bon Scott, um dos vocalistas mais emblemáticos do AC/DC, não foi o primeiro a ocupar esse cargo. Antes dele, Dave Evans foi o responsável pelos vocais nos primórdios da banda. Scott se juntou ao grupo em 1974 e ajudou a moldar o som que todos conhecemos hoje.

4. Irmãos escoceses, ícones australianos Embora o AC/DC seja frequentemente associado à Austrália, seus fundadores, Malcolm e Angus Young, nasceram na Escócia, mais especificamente em Glasgow. A família mudou-se para a Austrália no início da década de 1960, onde a banda foi formada.

5. Sucesso estrondoso com ‘Back in Black’ Lançado em 1980, o álbum Back in Black é o disco mais vendido do AC/DC e um dos mais icônicos da história do rock, com mais de 51 milhões de cópias vendidas globalmente. Este álbum também marcou a estreia do vocalista Brian Johnson, após a morte de Bon Scott.

6. Gravações sob desafios Embora a banda seja australiana, Back in Black foi gravado inicialmente nas Bahamas. A gravação enfrentou diversos desafios, como tempestades e quedas de energia, levando a banda a finalizar o álbum em Nova York, no renomado Electric Lady Studios, fundado por Jimi Hendrix.

7. Tubarões atraídos pelo rock Uma curiosidade inusitada é que, segundo relatos, tubarões-brancos respondem à música do AC/DC. Um operador de turismo australiano descobriu que tocar músicas da banda debaixo d’água atraía esses tubarões, que se aproximavam do som.

8. Um processo inesperado A canção “Dirty Deeds Done Dirt Cheap” quase gerou problemas legais para o AC/DC. Alguns ouvintes interpretaram os números na letra como um número de telefone real, o que levou um casal nos EUA a receber várias chamadas indesejadas. O caso foi para a corte, que decidiu que o uso acidental do número era protegido pela Primeira Emenda.

9. O icônico uniforme escolar de Angus Young O famoso uniforme escolar de Angus Young é uma parte emblemática da identidade visual do AC/DC. Curiosamente, essa ideia foi sugerida por sua irmã, Margaret, que achou que seria engraçado e representativo da juventude de Angus. Para o primeiro show com o visual, Angus pegou emprestado o blazer do uniforme de seu sobrinho.

10. Homenagem a Bon Scott na ‘Highway to Hell’ Em 2020, uma homenagem ao ex-vocalista Bon Scott foi realizada em Perth, na Austrália, com a Canning Highway sendo temporariamente renomeada para “Highway to Hell”. O evento transformou a estrada em um palco ao ar livre, celebrando a memória de Scott, que costumava passar por ali em direção a um bar.