Paul Di’Anno: qual a causa da morte do ex-vocalista do Iron Maiden - (crédito: TMJBrazil)

A causa da morte de Paul Di’Anno, vocalista dos primeiros álbuns do Iron Maiden, foi oficialmente confirmada. Aos 66 anos, Di’Anno faleceu no dia 21 de outubro, deixando fãs e colegas de banda em luto. Stjepan Juras, empresário do cantor e autor de diversos livros sobre o Iron Maiden, foi encarregado pela família de divulgar os resultados da autópsia ao público.

Em comunicado ao fã-clube Iron Maiden Brasil, Juras revelou que Di’Anno sofreu uma ruptura no saco pericárdico, que envolve o coração. Essa ruptura causou o preenchimento do pericárdio com sangue proveniente da artéria aorta, o que resultou em uma parada cardíaca imediata. A declaração foi endossada pelas irmãs de Di’Anno, Cheryl e Michelle, que enfatizaram que a morte foi rápida e, provavelmente, sem dor.

Para homenageá-lo, amigos e fãs se reuniram no último fim de semana no Underworld Camden, onde uma celebração em sua memória foi realizada. Durante o evento, músicos que dividiram o palco com Di’Anno ao longo dos anos tocaram em sua homenagem, proporcionando uma despedida emocionante.

Coincidentemente, a data de lançamento de teste do livro 666 Days with the Beast, escrito por Chris Dale e que narra momentos da carreira de Di’Anno, ocorreu no dia do seu falecimento. O livro, com edição especial, ainda está disponível para venda até o esgotamento dos exemplares.

O funeral do cantor, ainda sem data definida, será realizado na Inglaterra, onde será enterrado em sua cidade natal, próximo ao túmulo de Clive Burr, o baterista original do Iron Maiden, falecido em 2013.

Carreira e legado de Paul Di’Anno

Paul Di’Anno deixou sua marca na história do heavy metal ao gravar os álbuns Iron Maiden (1980) e Killers (1981), com uma sonoridade que impulsionou o Iron Maiden ao sucesso. Após sua saída para a entrada de Bruce Dickinson, ele lançou o projeto Di’Anno, voltado para um som mais comercial, e formou a banda Battlezone, explorando uma linha mais pesada entre 1985 e 1989, com um breve retorno em 1998.

Di’Anno também liderou o Killers, cuja obra Murder One (1991) é considerada um dos seus melhores trabalhos fora do Maiden. Nos últimos anos, Di’Anno enfrentou sérios problemas de saúde, o que mobilizou fãs ao redor do mundo em uma campanha para ajudá-lo a financiar o tratamento necessário.