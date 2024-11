Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (13/11)

REVELAÇÕES.

Data estelar: Lua cresce em Áries.

De uma forma ou de outra, com dolo ou por boas intenções, todos mentimos em maior ou menor grau. Mentimos quando não nos importa a opinião alheia, impondo um fim de forma artificial a qualquer argumentação. Mentimos quando, em momentos de romance, prometemos a eternidade do amor a alguém. Mentimos porque temos uma agenda oculta em andamento e não queremos que ninguém nos perturbe. Mentimos porque queremos parecer maiores e mais brilhantes do que verdadeiramente somos. Mentimos porque queremos conquistar algo sem nos importarmos com os efeitos colaterais.

A mentira, porém, como diz o provérbio, tem pernas curtas, ou seja, será revelada de alguma maneira, mas atualmente anda acontecendo algo que o provérbio não previu, a mentira se tornou tão normal que ninguém mais se importa nem escandaliza com as revelações.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas medem forças como se a realidade fosse uma constante luta de poder. Na prática, ninguém tem poder sobre outrem, porém, teoricamente as pessoas se imaginam estando no controle da realidade. É irônico.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Às vezes é necessário se outorgar licença para sonhar sem o compromisso de que os sonhos tenham de, obrigatoriamente, caber na realidade. Projete sua mente para o futuro e se permita sonhar sem restrições.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A mente, de vez em quando, parece um tropel de cavalos desbocados que seria melhor não enfrentar, mas utilizar estratégias para os conduzir ao melhor objetivo possível, que é a serenidade. Nada mais valioso do que ela.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A dinâmica dos relacionamentos sociais acompanha o estado do mundo, que não anda lá essas coisas. Melhor será que, por uns instantes, você tome uma distância saudável de tudo e de todos. Dentro do possível, é claro.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há horas em que as adversidades não hão de ser encaradas como desafios para sua alma superar, mas como avisos de que, por uns instantes, seria melhor desistir de toda ação e se dedicar a descansar. Nada mais.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Em muitos casos, a alma se convence de fazer o necessário em nome de sua paz interior e melhorias, porém, na prática acaba tropeçando em ilusões e, no fim, complica ainda mais o cenário. Acontece, mas não deveria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que seja difícil você se fazer entender pelas pessoas que, supostamente, deveriam estar do seu lado, continue em frente mesmo assim, porque essa situação desaparecerá e depois voltará a haver entendimento. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Palavras não resolverão nada nesta parte do caminho, mas as pessoas, de puro nervosas que andam, não param de falar. É hora de você selecionar com muito discernimento que palavras atender, e que outras descartar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Criticar é a parte fácil da história, difícil é estar no chão da fábrica, na linha de frente da batalha enquanto as pessoas ficam oferecendo ideias que só têm valor teórico, e nenhuma aplicação prática. Isso não.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Querendo fazer a coisa certa você corre o risco de fazer o contrário, tudo errado. Como é que isso poderia acontecer? Vários fatores convergem para que sua alma não perceba a realidade verdadeira. É comum acontecer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sem perceber, você corre o risco de tocar num nervo exposto de alguém, e essa pessoa interpretará o acontecimento como um ato malvado de sua parte. Enquanto isso, sua alma não saberá o que anda acontecendo. Muito louco.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Está difícil encaixar na estreita realidade prática tudo que sua alma pretende, para o momento atual e para o futuro, porém, melhor continuar em frente com as tentativas, porque algumas delas acabarão dando certo.