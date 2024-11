O que se sabe sobre show do "GUTS" de Olivia Rodrigo no Brasil

Uma publicação compartilhada por Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo)

O que se sabe sobre Olivia Rodrigo no Lollapalooza Brasil

O Lollapalooza Brasil 2025 promete ser um dos eventos mais aguardados do próximo ano, especialmente com a confirmação de Olivia Rodrigo como uma das headliners. A cantora, que conquistou o mundo com seu álbum de estreia Sour e seguiu com o sucesso de Guts, fará sua primeira apresentação no Brasil durante o festival que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Olivia Rodrigo é uma das 16 atrações que se apresentarão pela primeira vez em solo brasileiro. Além dela, o festival trará nomes de peso como Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e a banda de metal Tool.

O lineup deste ano se destaca pela forte presença do pop rock e das diversas vertentes da música indie, marcando uma mudança na proposta musical do evento, que optou por uma abordagem menos focada no rap e na fusão de estilos.

A carreira meteórica de Olivia Rodrigo começou na atuação, com papéis em séries da Disney, mas foi com o lançamento de drivers license, em 2021, que ela se consolidou como uma das maiores revelações da música pop.

A faixa dominou as paradas, liderando a Billboard Hot 100 por oito semanas e abrindo caminho para o álbum Sour, que gerou hits como good 4 u e deja vu. Em 2023, Olivia lançou Guts, que repetiu o sucesso, com o single vampire alcançando o topo das paradas.