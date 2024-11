Beyoncé foi uma das primeiras a saber da gravidez de Brunna Gonçalves

Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Beyoncé virá ao Brasil em 2025? Confira o que se sabe

Rumores sobre a vinda de Beyoncé ao Brasil em 2025 estão ganhando força, e os fãs já começam a ficar ansiosos. Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a cantora estaria em negociações para se apresentar na icônica Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A notícia gerou grande expectativa, já que uma das maiores estrelas da música mundial, pode ser a próxima atração internacional a montar palco nas areias cariocas.

Beyoncé esteve no Brasil pela última vez em dezembro de 2023, quando fez uma aparição surpresa no lançamento do filme Renaissance: A Film by Beyoncé em Salvador. Agora, com negociações avançadas para um retorno em 2025, sua possível apresentação seria parte do projeto “Celebration May”, anunciado pelo prefeito Eduardo Paes.

O projeto, que visa realizar um grande show gratuito todo primeiro sábado de maio, trouxe Madonna para Copacabana em 2024, atraindo 1,6 milhão de pessoas e gerando um impacto econômico significativo na cidade. O sucesso do evento incentivou a prefeitura a continuar investindo em shows desse porte, e a escolha de Beyoncé pode repetir ou até superar o sucesso de público e de impacto econômico.

Além de Beyoncé, outras grandes estrelas internacionais, como U2, também estão sendo cogitadas para se apresentar no Rio em 2025. O prefeito Paes já confirmou que a banda liderada por Bono Vox está fechada para um show na Praia de Copacabana no próximo ano.