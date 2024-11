Katy Perry é confirmada no The Town 2025; o que se sabe - (crédito: TMJBrazil)





Katy Perry foi anunciada como a primeira headliner do The Town 2025, marcado para ocorrer em São Paulo. A artista, que encantou o público no Rock in Rio deste ano, será a atração principal do palco Skyline, fechando o festival no dia 14 de setembro de 2025. A confirmação veio nesta terça-feira (12), atendendo ao pedido dos fãs que aguardavam ansiosamente por mais shows da cantora no Brasil.

Além de sua apresentação no festival, a turnê de Katy passará também por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, conforme apurado pelo UOL. Em suas redes sociais, a artista já havia anunciado uma turnê pela América do Sul, mas sem datas confirmadas no Brasil, o que deixou os fãs, conhecidos como “Katycats”, inquietos. Com a confirmação, a expectativa para ver sucessos como “Firework”, “Roar” e as novas canções do álbum 143 só aumenta.

O The Town, inspirado no Rock in Rio, volta ao Autódromo de Interlagos em 2025 com uma estrutura repaginada e mais atrações. Os palcos The One, Factory, São Paulo Square e Market Square ganharão novos locais para otimizar a experiência dos fãs.

Com mais de 70 milhões de álbuns vendidos e três singles certificados como Diamante pela RIAA, Katy Perry chega ao The Town como uma das maiores estrelas do pop atual, pronta para oferecer uma experiência única ao público brasileiro.

A edição 2025 do festival, que acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, promete ser ainda mais grandiosa, com um repertório diversificado e novidades na estrutura para celebrar a música, a arte e a cultura em grande estilo.