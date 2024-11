Tudo o que se sabe sobre turnê de retorno do My Chemical Romance - (crédito: TMJBrazil)

O My Chemical Romance anunciou oficialmente uma turnê especial para 2025, em que tocará o icônico álbum The Black Parade na íntegra, revivendo um dos marcos da música emo e alternativa.

A banda, que marcou gerações com este álbum lançado há quase duas décadas, preparou uma série de shows que começa no dia 11 de julho em Seattle, nos Estados Unidos, e promete emocionar os fãs ao trazer de volta os clássicos como “Welcome to the Black Parade” e “I Don’t Love You.”

A turnê, produzida pela Live Nation, passará por apenas 10 cidades na América do Norte, incluindo Los Angeles, Chicago, Toronto e Boston, mas, para a tristeza dos fãs brasileiros, não há datas previstas no Brasil. Cada show terá uma banda de abertura escolhida especialmente, incluindo artistas renomados como Evanescence, Alice Cooper, Pixies, e Garbage, entre outros.

Confira algumas datas já confirmadas:

11 de julho – Seattle, T-Mobile Park, convidado especial: Violent Femmes

– Seattle, T-Mobile Park, convidado especial: Violent Femmes 26 de julho – Los Angeles, Dodger Stadium, convidado especial: Wallows

– Los Angeles, Dodger Stadium, convidado especial: Wallows 02 de agosto – Arlington, Globe Life Field, convidado especial: Garbage

– Arlington, Globe Life Field, convidado especial: Garbage 09 de agosto – East Rutherford, Estádio MetLife, convidados especiais: Death Cab for Cutie e Thursday

– East Rutherford, Estádio MetLife, convidados especiais: Death Cab for Cutie e Thursday 13 de setembro – Tampa, Raymond James Stadium, convidado especial: Evanescence

Formado em 2001, o My Chemical Romance despontou com Three Cheers for Sweet Revenge (2004), e seguiu com uma carreira de sucessos até sua pausa em 2013. A banda voltou aos palcos em 2019, e após adiamentos da turnê de retorno em 2020 devido à pandemia, os shows finalmente ocorreram em 2022, ano em que lançaram a faixa “The Foundations of Decay”, sua primeira música inédita desde 2014.

A nova turnê promete ser um evento imperdível para os fãs, revivendo o espírito de The Black Parade e celebrando o legado de uma das bandas mais influentes do gênero emo.

