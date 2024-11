Calvin Harris conquista prêmio no MTV EMA 2024

Calvin Harris, um dos nomes mais lembrado da música eletrônica, acaba de conquistar o prêmio de Melhor Artista de Música Eletrônica no MTV EMA 2024, que ocorreu no domingo(10), em Manchester no Reino Unido.

Nascido em 17 de janeiro de 1984, na Escócia, Calvin Harris construiu uma carreira sólida ao longo dos anos, consolidando-se como um dos DJs e produtores mais bem-sucedidos da história da música eletrônica.

A trajetória de Calvin Harris começou no início dos anos 2000, quando ele começou a lançar suas primeiras faixas caseiras. Mas foi em 2007, com o álbum I Created Disco, que ele realmente ganhou destaque. Seu estilo, uma mistura de house, electro e dance music, rapidamente conquistou as pistas de dança e, mais tarde, os charts internacionais.

A partir daí, sua carreira deslancharia para níveis inimagináveis, com hits globais como We Found Love, Summer e This Is What You Came For, que o tornaram um dos artistas mais tocados nas rádios e clubes ao redor do mundo.

O prêmio recebido no MTV EMA 2024 é mais uma validação de seu impacto na música eletrônica e sua habilidade de se reinventar ao longo dos anos. A cena eletrônica tem evoluído constantemente, com novas subculturas, estilos e tendências surgindo, mas Harris sempre soube se manter relevante.

Calvin Harris foi pioneiro na fusão do gênero com elementos do pop mainstream, criando um som acessível que conquistou uma base de fãs global, mas sem perder sua essência como produtor.

Calvin Harris: suas colaborações poderosas com nomes do pop

Além de seu trabalho como DJ e produtor, Harris também é conhecido por suas colaborações com grandes artistas internacionais, como Rihanna, Dua Lipa, Sam Smith e muitos outros. Seu talento para criar músicas que se tornam hits de verão e embalam festas ao redor do mundo é incomparável.

Este prêmio reforça a importância do produtor, não apenas como um ícone da música eletrônica, mas como um dos artistas mais influentes da atualidade. Seu trabalho continua a definir o som das pistas de dança, e seu nome segue sendo sinônimo de qualidade e inovação na música global.

Alguns premiados na cerimônia do MTV EMA 2024

MÚSICA DO ANO

Sabrina Carpenter, com Espresso

CLIPE DO ANO

Taylor Swift com Fortnight (Feat. Post Malone)

ARTISTA DO ANO

Taylor Swift

MELHOR COLABORAÇÃO

LISA e ROSALÍA por New Woman

ARTISTA REVELAÇÃO

Benson Boone

MELHOR ARTISTA POP

Ariana Grande

MELHOR ARTISTA DE AFROBEATS

Tyla

MELHOR ARTISTA DE ROCK

Liam Gallagher

MELHOR ARTISTA LATINO

Peso Pluma

MELHOR ARTISTA DE K-POP

Jimin

MELHOR ARTISTA ALTERNATIVO

Imagine Dragons

MELHOR ARTISTA DE HIP-HOP

Eminem

MELHOR ARTISTA DE R&B

Tyla

MELHOR ARTISTA AO VIVO

Taylor Swift

MELHOR ARTISTA PUSH

Le Sserafim

MAIORES FÃS

LISA

MELHOR ARTISTA BRASILEIRO

Pabllo Vittar