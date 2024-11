Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (14/11)

NINGUÉM SE PERDE SOZINHO.

Data estelar: Vênus e Marte em quincunce.

Esse culto à individualidade que cada ser humano está convencido de ter sido sempre assim, quando na verdade a individualidade é um invento moderno, bem recente, ainda vai ser a nossa perdição, como reino da natureza que somos, porque diante das catástrofes psicossociais e materiais que se desenham por aí ninguém vai se salvar sozinho, tanto quanto, como é evidente, não conseguimos sequer nos perder sozinhos.

Essas catástrofes são produzidas porque, coletivamente, o culto à individualidade se sobrepôs à imprescindível organização grupal, solidária e cooperativa, e como resultado, imaginando que temos de criar salvações pessoais e particulares, agregamos coletivamente pressão para que as catástrofes continuem sendo arquitetadas por todos nós em conjunto. Nem para nos perder estamos sozinhos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Estar no domínio da situação deixa a alma mais segura e confortável, mas há de se ver que essa condição é passageira, porque o tempo inteiro acontecem muitas mais coisas das que qualquer alma seria capaz de dominar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A mente vai aonde o corpo não consegue chegar, e se você não se frustrar pela incongruência das experiências, poderá aproveitar o momento para registrar ideias que, com o tempo, poderão ser concretizadas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As preocupações se multiplicam e diversificam mais do que vírus, por isso, quando você enxergar que elas assomam em sua mente, procure se distrair o mais rapidamente possível, mudando o tema, substituindo por outro.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A mão que se estende querendo ajudar pode ser a mão que provoque os problemas também. Este é um momento complexo que, talvez, seria mais fácil administrar se você tomasse distância de tudo e de todos. Dentro do possível.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais boa vontade que você tiver, há horas em que nada, absolutamente nada do que você fizer resolverá a situação. Isso vai passar, e passará sem deixar rastros se você não insistir no que é impossível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure adotar uma postura leve e alegre diante de qualquer coisa que acontecer, para que sua alma, em vez de ser dependente do teor das circunstâncias, seja ela mesma a que dá o tom da situação. Assim é melhor.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os desentendimentos parecem densos e severos, porém, são apenas uma cortina de fumaça que desaparecerá quando o vento do destino soprar novamente. Portanto, evite dar valor ao que não tem nenhum. Melhor isso não.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É desnecessário, e até contrário aos seus interesses, que você siga as orientações que as pessoas próximas oferecem. Este é um momento em que você precisa de muito discernimento para entender o que acontece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As ideias não têm dono, mas se você tomar as devidas iniciativas para as transformar em obras concretas, então por um tempo você poderá reclamar a autoria dessas ideias. Enquanto isso, continue idealizando.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você pode tentar suavizar a situação, mas provavelmente o tiro sairá pela culatra. Portanto, melhor você conter seus impulsos e evitar se precipitar tentando solucionar qualquer coisa que o valha. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure observar mais de perto as reações das pessoas diante do que você fala ou das atitudes que toma, porque isso ajudará você a entender melhor a dinâmica dos relacionamentos, e se ajustar a isso com alegria.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Entre o futuro desejável e o dia a dia entediante há um abismo que, por enquanto, parece intransponível, mas se você não prestar atenção ao sentimento decorrente da constatação, e seguir em frente, a algum lugar chegará.