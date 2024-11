O que se sabe sobre Lady Gaga em ‘Wandinha’

Lady Gaga, a icônica cantora e atriz premiada por suas atuações em “Nasce Uma Estrela” e “Coringa”, embarca em mais um papel desafiador na segunda temporada de “Wandinha”, fenômeno da Netflix protagonizado por Jenna Ortega.

A presença de Gaga na trama já está sendo motivo de empolgação entre os fãs, mas a Netflix e a produção mantêm sigilo total sobre qual será sua participação, prometendo uma surpresa para os espectadores. As gravações da nova temporada estão em andamento na Irlanda.

A série “Wandinha”, dirigida por Tim Burton, já se consolidou como um dos grandes sucessos da plataforma, ultrapassando 250 milhões de visualizações e conquistando quatro prêmios Emmy.

Gaga não é a única novidade no elenco; atores renomados como Christopher Lloyd, conhecido pelo papel em “De Volta Para o Futuro”, Haley Joel Osment, de “O Sexto Sentido”, e Thandiwe Newton, de “Westworld”, também estão confirmados na próxima fase da série.

Os fãs da Família Addams podem esperar mais doses de humor sombrio e uma pitada de horror, uma vez que a nova temporada explorará ainda mais o ambiente peculiar da Escola Nunca Mais, onde Wandinha vive aventuras incomuns ao lado de personagens excêntricos como Mãozinha. A série, que transformou a protagonista sarcástica em um ícone entre jovens, promete trazer novos desafios e figuras para compor o universo gótico.

A estreia da segunda temporada está prevista para 2025, e os fãs já aguardam ansiosos pela revelação do papel de Gaga, que, curiosamente, já tinha uma relação com a série, pois sua música “Bloody Mary” viralizou na internet ao embalar uma cena icônica de dança de Wandinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lady Gaga (@ladygaga)

Lady Gaga luta contra diferentes versões de si mesma em clip de ‘Disease’

Em uma entrevista exclusiva para a Variety, Lady Gaga compartilhou detalhes sobre seu novo single, Disease, que explora os desafios emocionais que a artista enfrenta ao confrontar suas próprias sombras. Pouco depois do lançamento do som dark electro, Gaga revelou o videoclipe oficial, que se torna um reflexo visual profundo da batalha interna que travamos todos nós.

Nos visuais impactantes do clipe, Gaga se depara com várias versões de si mesma, representando medos e inseguranças, algumas delas até mesmo assustadoras. “Penso muito sobre o relacionamento que tenho com meus próprios demônios internos”, confessou Gaga em suas redes sociais. “Nunca foi fácil para mim encarar como sou seduzida pelo caos e pela turbulência. Isso me faz sentir claustrofóbica.” Essa honestidade crua marca um ponto significativo na trajetória da artista, revelando não apenas suas lutas, mas também sua determinação em superá-las.