Como Britney Spears deixou de pagar pensão para ex-marido

Britney Spears, 42 anos, está prestes a encerrar o pagamento de pensão alimentícia ao ex-marido Kevin Federline, 46, conforme apurado pelo site TMZ. A cantora, que realizava pagamentos mensais de cerca de R$ 57 mil desde o divórcio em 2007, fará o último depósito nesta sexta-feira (15).

Desde a separação, Britney assumiu o compromisso de ajudar financeiramente na criação dos filhos do casal, Sean Preston, agora com 19 anos, e Jayden James, com 18.

Embora o casal compartilhe a guarda dos filhos, Federline ficou responsável pela criação integral, o que justificou o apoio financeiro. Inicialmente, a pensão superava R$ 230 mil mensais, mas foi ajustada com o tempo e à medida que os filhos se aproximaram da maioridade.

Britney e Kevin foram casados entre 2004 e 2007, período em que tiveram os dois filhos. Com o encerramento dos pagamentos, Spears encerra uma longa fase de contribuições financeiras para o ex-marido, que se tornaram um dos temas polêmicos na vida pessoal da artista.

Clipe ‘…Baby One More Time’ de Britney Spears chega a 1 bilhão de views no Youtube

Um dos videoclipes mais icônicos de Britney Spears, …Baby One More Time, ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube.

De acordo com a Bllboard, o video foi enviado pela primeira vez para o site em outubro de 2009, mais de 10 anos depois que ela lançou o single produzido por Max Martin.

Vale lembrar que o vídeo de …Baby One More Time começa com a estrela de 16 anos usando tranças e uma roupa reveladora de colegial, batendo o pé e o lápis com tédio na aula. Depois que o sinal toca, ela embarca em uma das sequências de dança mais lendárias da música pop nos corredores da escola.

“My loneliness is killin’ me/ I must confess, I still believe,” ela canta. “When I’m not with you, I lose my mind/ Give me a sign/ Hit me, baby, one more time.”

Vale destacar que este foi o single de estreia de Britney, passando duas semanas em primeiro lugar na Billboard Hot 100 em 1999. Foi também a faixa-título de seu primeiro LP, que ficou no topo da Billboard 200 por seis semanas.

Ela revelou em seu livro de memórias, The Woman in Me, que o conceito do vídeo foi ideia dela. “O modelo que vi me fez parecer um Power Ranger”, ela escreveu. “Aquela imagem não ressoou comigo, e eu tinha a sensação de que meu público também não se identificaria com ela. Eu disse aos executivos da gravadora que achava que as pessoas gostariam de ver meus amigos e eu sentados na escola, entediados, e então, assim que o sinal tocasse, bum — começaríamos a dançar.”

“Achei que deveríamos usar uniformes escolares para parecer mais emocionante quando começássemos a dançar lá fora com nossas roupas casuais”, ela acrescentou. “Fazer aquele vídeo foi a parte mais divertida de fazer aquele primeiro álbum.”