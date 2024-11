Por que namorado de Selena Gomez não toma banho todo dia

Benny Blanco, produtor musical e namorado de , produtor musical e namorado de Selena Gomez , compartilhou recentemente uma abordagem incomum sobre seus hábitos de higiene, revelando que não toma banho todos os dias para manter a saúde da pele. Em entrevista à revista People, Blanco explicou que, ao evitar banhos diários, ele acredita que preserva os óleos naturais da pele, promovendo um aspecto mais saudável e viçoso.

Aos 36 anos, o produtor disse que opta por não usar shampoo e condicionador constantemente e evita banhos frequentes para não prejudicar o rejuvenescimento natural da pele. Segundo ele, algumas pessoas exageram na frequência dos banhos, o que acaba por interferir na qualidade da pele. “Sinto que os óleos da pele não têm tempo de rejuvenescer e ficar bonitos”, comentou. Blanco também ressaltou que gosta de manter um aroma próprio, sem o uso excessivo de produtos artificiais, equilibrando uma fragrância que mistura elementos masculinos e femininos. Para ele, esse toque pessoal faz parte do seu estilo e da maneira como cuida da aparência.

Qual o motivo de Selena Gomez não querer retomar carreira musical

Selena Gomez compartilhou em entrevista à Vanity Fair que, por enquanto, não planeja lançar novas músicas. Segundo a atriz e cantora, a música sempre foi algo secundário em sua vida, um hobby que cresceu mais do que o esperado, e agora faz parte de quem ela é. No entanto, ela não se sente preparada para voltar ao mundo da música.

“Eu não sei se estou pronta. É um espaço vulnerável. Atuar sempre foi meu primeiro amor. Música é apenas um hobby que saiu do controle. Agora é parte de quem eu sou, mas não acho que vá a lugar algum. Não estou pronta ainda”, confessou Gomez.

Com uma carreira musical consolidada, Selena lançou seis álbuns e um EP ao longo dos anos, além de realizar cinco turnês. Seu último trabalho foi Revelación, em 2021, um álbum em espanhol que marcou um momento importante em sua carreira.

Enquanto a música fica em segundo plano, Selena continua a se destacar como atriz. Em breve, ela será vista no musical Emilia em Perez, que foi premiado no Festival de Cannes em 2024. No filme, ela canta em algumas cenas, trazendo uma mistura de suas duas paixões: atuar e cantar. No Brasil, o longa será exibido no Festival do Rio, em outubro.

Nos últimos anos, Gomez tem dado mais foco à atuação. Desde 2021, ela estrela a série Only Murders in the Building, que já lhe rendeu três indicações ao Emmy.