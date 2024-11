Detalhes sobre a carreira solo de Pe Lanza, do Restart

Após a turnê de despedida do Restart, Pe Lanza retomou sua carreira solo e está preparado para lançar o single “Te Espero” na próxima segunda-feira (18). A canção, aguardada pelos fãs desde 2012, traz uma mensagem inspiradora de esperança e recomeço.

“Ela tem uma história com quem me acompanha há muito tempo”, explica o cantor, relembrando o carinho dos seguidores pela música, que, embora composta há mais de uma década, não foi incluída em álbuns do Restart.

Com um estilo que mistura pop punk e reggae californiano, Pe Lanza trabalhou na atualização da canção ao lado de Pierro e Thominhas, inspirando-se em bandas como Sublime e Slightly Stoopid. “É uma celebração e gratidão por toda a jornada. Quero levar essa energia positiva para o palco e conectar ainda mais com quem acompanha minha trajetória”, diz ele.

Pe Lanza passou por momentos difíceis ao enfrentar problemas vocais sérios às vésperas da turnê de reencontro do Restart em 2023. Uma perda repentina de voz o levou a consultar o otorrinolaringologista Reinaldo Yazaki, que diagnosticou um pólipo em sua prega vocal.

Incapaz de realizar uma cirurgia antes da turnê, Pe Lanza seguiu um tratamento rigoroso e silencioso, compartilhando a condição apenas com pessoas próximas e colegas de banda, para não preocupar os fãs.

Durante as apresentações, o cantor precisou adaptar seu estilo de canto, repousar a voz fora dos shows e manter uma rotina de medicamentos, incluindo corticoides, que afetaram seu físico.

Para o público, a entrega e energia de Pe Lanza foram notórias, mesmo com a rouquidão em alguns momentos, algo que ele encarou como um símbolo de superação. Apesar das dificuldades, o cantor se mantém firme em sua decisão de continuar nos palcos e considera a música seu propósito de vida.

Com a estreia do single “Te Espero” e um show marcado para o dia 19 em São Paulo, Pe Lanza planeja manter-se próximo dos fãs. Ele promete levar uma nova fase à sua carreira, agora com elementos que refletem seu crescimento pessoal e musical.

Restart se despede dos palcos com crescimento no streaming

A banda Restart, que marcou gerações no início dos anos 2000 com seu estilo emo colorido e hits contagiantes, retornou aos palcos para uma turnê de despedida que percorreu o Brasil em 2024. Formada por Pe Lu, Pe Lanza, Thomas e Koba, o grupo conquistou corações com sucessos como Levo Comigo, Recomeçar, Menina Estranha e Pra Você Lembrar.

O anúncio da turnê foi recebido com empolgação pelos fãs do Restart, que lotaram os shows em diversas cidades, incluindo o Espaço Unimed, em São Paulo, onde a banda se apresentou exatamente 10 anos após seu último show antes do hiato iniciado em 2014.

Esse retorno aos palcos também movimentou os streams de Restart na Deezer, com um aumento nas reproduções de suas músicas em várias datas ao longo do ano. No dia 26 de outubro, data do show na capital paulista, os streams cresceram 55%. Em outras datas, como 13 de julho e 2 de fevereiro, aumentos de 28% e 172% também mostraram os plays contínuos dos fãs.

Entre as faixas mais tocadas estão Levo Comigo, que dominou em todas as ocasiões, além de Menina Estranha, Recomeçar e Nosso Rock. As cidades que mais ouviram Restart foram São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba e, em relação à faixa etária do público, fãs de 26 a 35 anos são maioria, seguidos por ouvintes de 18 a 25.