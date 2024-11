Vintage Culture, Fancy Inc e Meca lançam o single “Electricity”

A colaboração entre Vintage Culture, Fancy Inc e Meca está gerando grande expectativa no universo da música eletrônica. Os artistas uniram forças para lançar a aguardada faixa Electricity, em parceria com o selo Not Too Fancy.

A escolha do selo Not Too Fancy para lançar o single não poderia ser mais acertada. O selo tem se destacado por lançar músicas de qualidade e por sua curadoria de artistas talentosos, alinhados com a proposta de explorar novas sonoridades e quebrar barreiras no cenário eletrônico.

Vintage Culture, um dos maiores nomes da cena eletrônica brasileira, é conhecido por sua capacidade de fundir elementos do house e do deep house com um toque melódico único. Com uma carreira consolidada e colaborações com artistas internacionais, ele tem sido responsável por inúmeros sucessos que lotam festivais e clubes ao redor do mundo.

Já Fancy Inc, duo de DJs e produtores também brasileiros, tem se destacado pela habilidade em criar faixas com sonoridades enérgicas e contagiantes, sempre com um toque de originalidade e sofisticação.

Por fim, Meca, outro nome da música eletrônica, que vem ganhando notoriedade por suas produções que misturam elementos de house e melodic house, sempre trazendo uma energia vibrante e um groove inconfundível.

Vintage Culture: a união com Fancy Inc e Meca em ‘Electricity’

A união desses artistas resultou em uma faixa que promete agitar as pistas de dança globalmente. A faixa Electricity é uma verdadeira fusão de estilos e influências, incorporando os elementos de cada artista de maneira harmônica e criativa.

A identidade do selo, que busca sempre o diferente e o inovador, combina perfeitamente com a proposta de Electricity. O single está disponível nas plataformas digitais por meio da Not Too Fancy.

Vintage Culture falou sobre o lançamento: “‘Electricity’ é mais do que apenas mais uma produção – é uma conexão entre amigos. Acho que isso fica claro ao ouvir a faixa. ‘Electricity’ tem uma energia magnética, e está recebendo uma ótima resposta nos meus shows em clubes e festivais. Meca e Fancy Inc são produtores talentosos e também são meus amigos. É incrível trabalhar com pessoas de quem gosto. Estou empolgado para finalmente compartilhar ‘Electricity’ com os fãs.”

“Há algo incrível em misturar nossos sons e influências. ‘Electricity’ é rítmica, enérgica e verdadeira para cada um de nós individualmente. Unir tudo isso foi um trabalho feito com amor.” Declara Meca.

“Quando lançamos ‘In The Dark’ com Vintage Culture em 2019, sabíamos que estávamos criando algo único: uma faixa que ressoaria não apenas nas pistas, mas também no coração do público. Agora, retornamos com ‘Electricity’, em parceria com Vintage Culture e Meca, uma criação nascida da mesma química e força inovadora que fez de ‘In The Dark’ um fenômeno”. Comentam Adri Dubb e Matheus Rodriguez, os artistas por trás da Fancy Inc.