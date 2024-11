Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (15/11)

SERENIDADE DISPONÍVEL.

Data estelar: Lua Cheia em Touro.

Na eventualidade de que esta Lua Cheia te encontre com a alma angustiada e tua mente esteja ricocheteando no labirinto existencial em que te encontras, procura reservar um tempo para tomar distância de tudo e de todos e, intencionalmente, respirar a Vida que anima galáxias, nosso Sol, nosso planeta, o reino humano, a Vida que anima tua individualidade e todas as moléculas e átomos que te compõem.

Intencionalmente busca a serenidade que se encontra disponível, e cuja aparente ausência é o verdadeiro motivo de tua angústia, que procura argumentos disponíveis, mas que não chegam a explicar sua intensidade.

A serenidade da Vida de tua vida está disponível para te alentar e motivar, mas só pode se mostrar a ti com toda sua majestade se tu te aproximas a ela com pura intenção em teu coração.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está tudo muito estranho e não há previsão para que as coisas se esclareçam e se tornem familiares novamente. Portanto, melhor você se acostumar com a ideia de estar numa fase de transição, concebendo um futuro melhor.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Criar vínculos é a parte fácil da história, a difícil fica por conta da preservação desses, porque esse é o tempo do dia a dia, quando as luzes se apagam e as pessoas ficam a sós com suas angústias e inseguranças.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você não precisa ter a alma sempre em estado de boa disposição, pronta para qualquer aventura. Às vezes a alma só quer silêncio e distanciamento de qualquer tipo de barulho social. Isso a faz recuperar o ânimo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Que as coisas não sejam do jeito que você desejaria não é o fim do mundo, ao contrário, muito provavelmente, num futuro próximo, sua alma verificará que não poderia ter acontecido nada melhor do que anda acontecendo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As tensões beiram o insuportável, mas você sabe, por experiência, que passarão, e não deixarão rastros na mesma medida em que você não ficar dando murro em ponta de faca, na tentativa de colocar tudo em ordem.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há conversas difíceis que precisam ser elaboradas da melhor maneira possível, mas se demorar muito, melhor será colocar as cartas sobre a mesa, mesmo que isso evoque conflitos e discordâncias. Esclarecimento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Estabilizar os recursos materiais para sua alma se sentir segura é um objetivo nobre, que não depende de uma tacada só, mas de contínuos movimentos que você fizer todos os dias. É isso, todos os dias há algum movimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Construir relacionamentos é um exercício diário, que implica na aceitação das diferenças, em vez de fazer o que as pessoas desavisadas fazem, que é tentar lapidar as pessoas à imagem e semelhança dos seus desejos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O cenário do mundo preocupa, mas como tudo o mais na vida, nossa humanidade encontrará o jeito de dar continuidade à existência e à razão de ter nascido neste planeta. Exorcize as preocupações desnecessárias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Um pouco mais de vida social ia fazer muito bem a você. Mesmo que não se sinta bem com a ideia de ter de compartilhar momentos com outras pessoas, se você tomar a iniciativa de socializar, perceberá as recompensas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essas tensões que sua alma suporta atualmente não precisam ser levadas tão a sério, ao ponto de não sobrar olhos para perceber um montão de outras coisas que também estão em andamento, propícias e auspiciosas. Mais olhos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A compreensão profunda e lúcida de tudo que está em andamento há de evocar respostas sábias e amorosas do seu coração, e assim você lidará com todos os perrengues como se esses não valessem nada. Com mestria.