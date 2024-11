O que Ana Castela disse após ganhar Grammy Latino

A cantora brasileira Ana Castela, de 20 anos, conquistou seu primeiro Grammy Latino, vencendo na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o disco Boiadeira Internacional (Ao Vivo). A vitória foi anunciada durante a Première do evento, realizada horas antes da cerimônia principal.

Visivelmente emocionada, Ana compartilhou sua felicidade nas redes sociais. “Galera, sem vocês nada disso teria acontecido!!! Obrigada”, escreveu em seu Instagram, segurando o cobiçado gramofone dourado. Nos stories, ela demonstrou toda sua empolgação: “Gente, eu ganhei! Meu Deus… Eu chorei, tô passando mal”.

Durante o discurso de agradecimento, a cantora fez questão de ressaltar suas raízes e a importância do apoio que recebeu. “Eu sou Ana Castela, sou do Brasil, e estou muito, muito contente de estar aqui. Quero agradecer minha mãe, meu pai, Jesus Cristo e todas as pessoas que trabalham comigo. Aqui é Brasil!”, afirmou, encerrando com gritos de alegria.

Ana superou grandes nomes da música sertaneja, como Gusttavo Lima, Lauana Prado, Simone Mendes e Luan Santana, que também disputavam o prêmio na mesma categoria.

Com apenas três anos de carreira, Ana Castela é indicada ao Grammy Latino

Conquistando números e feitos cada vez maiores, Ana Castela alcança mais um objetivo dentro da sua carreira e acaba de ser indicada ao Grammy Latino 2024, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o projeto Boiadeira Internacional (Ao Vivo).

Com apenas três anos de carreira e 20 anos de idade, Ana Castela está ansiosa e feliz pela indicação: “Estou feliz demais com a notícia, acordei com todo mundo me ligando e mandando mensagem. Eu só tenho 20 anos e a indicação já é uma grande conquista pra mim. Tô feliz demais e agora tô ansiosa. Tenho vivido coisas muito especiais e recebido muitas notícias boas, estou feliz com esse momento”, comenta a cantora.

Boiadeira Internacional (Ao Vivo) foi o primeiro DVD da carreira da cantora, que contou com mais de 70 mil pessoas presentes na tríplice fronteira. O álbum traz 19 faixas e dele saíram grandes sucessos de Ana Castela como, Solteiro Forçado que conta com mais de 226 milhões de reproduções no Spotify, Fronteira, Tô Voltando, Lua, entre outros.

Em números, Ana soma mais de 20 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de áudio e 2 bilhões de visualizações em seu canal oficial do YouTube. Com uma média de 18 shows por mês, a boiadeira é uma das artistas do sertanejo mais aclamadas do momento.