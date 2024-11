Saiba o que Dulce Maria disse sobre single ‘Ojalá’

A cantora mexicana Dulce María lançou sua nova versão da canção Ojalá, em colaboração com o cantor espanhol Beret. A faixa, que já integrava o álbum Prisma de Beret, ganhou uma nova interpretação, marcando um importante momento na carreira solo da ex-integrante do RBD.

Em comunicado, Dulce María revelou o impacto emocional da canção, que aborda temas como aceitação, vulnerabilidade e saúde mental. “Essa música é muito pessoal, foi escrita por Beret. Estou honrada em fazer parte dela. A magia dessa música é que cada pessoa a interpreta de maneira diferente. Eu tive que gravá-la duas vezes, antes e após o tour do RBD, e ela acabou ganhando um novo significado para mim”, explicou.

A colaboração com Beret surgiu após uma apresentação ao vivo em que os dois cantaram juntos no México. A letra de Ojalá reflete sobre as dificuldades da vida, o desejo de aceitação sem julgamentos e a luta para encontrar o próprio lugar no mundo. “É um desejo de ser aceito sem etiquetas. É difícil encontrar pessoas com quem se possa ser autêntico”, comentou Dulce.

Além de sua mensagem de reflexão e superação, a cantora reforçou a importância de discutir questões de saúde mental, como depressão e ansiedade. “A canção também fala sobre superar a autoexigência e escolher a vida. É um grito de esperança em um momento em que precisamos nos motivar. Devemos valorizar a vida, buscar seu sentido e discutir saúde mental”, afirmou.

Dulce também aproveitou o momento para destacar a importância de buscar apoio emocional. “É importante ser empático e respeitar as diferenças. Busquemos fontes de apoio, seja na espiritualidade, terapia ou profissionais. Essa é a mensagem que queremos transmitir”, concluiu.

O single já está disponível em todas as plataformas digitais e contará com um videoclipe, que será lançado nos próximos dias. Ojalá marca um novo capítulo na carreira de Dulce María, consolidando sua trajetória solo e trazendo à tona uma mensagem necessária e poderosa.

Dulce Maria abre o jogo sobre possível reencontro do RBD

Os fãs do RBD receberam uma notícia desanimadora esta semana. Em uma nova entrevista, Dulce María revelou que duvida que o grupo se reúna novamente no futuro.

A cantora, conhecida por interpretar Roberta Pardo na novela Rebelde (2004-2006), refletiu sobre sua ausência na live Ser O Parecer em 2020, explicando que enfrentava crises de ansiedade e ataques de pânico durante o auge do grupo, além de estar em uma gravidez complicada na época.

Em entrevista para a edição mexicana da revista Marie Claire, Dulce María deu a entender que vê o RBD como um “ciclo fechado”. Embora tenha expressado gratidão pelo que viveu com os outros membros e fãs durante a Soy Rebelde Tour no ano passado, a cantora não tem certeza se o grupo voltará a se reunir. “Na verdade, eu duvido”, afirmou.

Apesar das incertezas sobre o futuro, Dulce reconheceu que a turnê de reencontro de 2022 só foi possível graças ao amor dos fãs. No entanto, ela também mencionou as dificuldades e feridas deixadas ao longo da trajetória do RBD.

Um exemplo foi a sua ausência no show virtual de 2020, quando estava grávida e em plena pandemia, enfrentando uma gravidez complicada. Dulce lembrou que, embora muitos fãs tenham mostrado empatia, outros a criticaram, o que acabou marcando mais uma ferida em sua relação com o grupo.

Além disso, Dulce María confessou que, durante os anos de maior sucesso do RBD, entre 2004 e 2006, ela lidava com crises de ansiedade e ataques de pânico. Naquele período, o grupo tinha uma agenda exaustiva de compromissos pelo mundo, e a cantora sentia que algo não estava certo, sem entender exatamente o que estava acontecendo.

Embora o futuro do RBD seja incerto, Dulce María permanece grata pelo que viveu ao lado do grupo e de seus fãs, deixando claro que cada momento foi significativo e especial.