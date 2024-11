Qual a possível setlist do show do Linkin Park no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

A contagem regressiva para os tão esperados shows do Linkin Park no Brasil chegou ao fim! A banda se apresenta nesta sexta-feira (15) e sábado (16) no Allianz Park, em São Paulo, com Emily Armstrong nos vocais, reunindo mais de 45 mil fãs por noite. A turnê de retorno do grupo começou em setembro nos Estados Unidos e já passou por diversas cidades, com a expectativa de um grande espetáculo para o público paulista.

Baseada no show realizado em Bogotá, Colômbia, no dia 11 de novembro, a provável setlist do Linkin Park para as apresentações brasileiras inclui cerca de 30 faixas, combinando clássicos e novidades. Entre os sucessos esperados estão “Breaking the Habit”, “Numb”, “In the End” e “Faint”, que são hits emblemáticos da carreira da banda. A lista também inclui canções mais recentes, como “Heavy Is The Crown” e “Creation”, do novo álbum From Zero, lançado nesta sexta-feira (15).

A possível setlist para os shows em São Paulo é a seguinte:

Somewhere I Belong Crawling Lying From You Points of Authority New Divide The Emptiness Machine Creation The Catalyst Burn It Down Waiting for the End Castle of Glass When They Come for Me / Remember the Name Casualty One Step Closer Lost Breaking the Habit What I’ve Done Leave Out All the Rest My December Over Each Other Numb In the End Faint Resolution Papercut A Place for My Head Heavy Is The Crown Bleed It Out

Vale lembrar que a setlist pode sofrer alterações, já que o Linkin Park acaba de lançar seu novo disco, From Zero, o que pode resultar na inclusão de mais faixas inéditas no repertório.

Além dos shows no Brasil, a banda ainda passará por outros países da América do Sul, como Colômbia, Peru, Chile e Argentina, antes de se preparar para sua nova turnê em 2025, que contará com apresentações no Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre.

Saiba como assistir show do Linkin Park em São Paulo

A aguardada apresentação do Linkin Park em São Paulo, parte da “From Zero World Tour”, está marcada para a próxima sexta-feira, dia 15. Este show, com ingressos esgotados, marca o retorno da banda ao Brasil após um hiato de mais de sete anos. A nova fase traz Emily Armstrong dividindo os vocais com Mike Shinoda, em um momento emocionante para os fãs após a perda do ex-vocalista Chester Bennington, em 2017.

Para aqueles que não conseguiram garantir ingressos, há uma boa notícia: o show será transmitido ao vivo pelo canal Multishow e pela plataforma Globoplay, a partir das 20h15, acessível também para quem não é assinante. Assim, fãs de todo o país poderão acompanhar a performance em tempo real.

A banda Ego Kill Talent será responsável por abrir a noite, aquecendo o público com seu som enérgico. O setlist do Linkin Park promete ser uma mistura de clássicos e faixas do novo álbum From Zero, além de sucessos atemporais como “In The End” e “The Emptiness Machine”, que figuram atualmente no Billboard Brasil Hot 100.