Tudo sobre o 5° álbum de estúdio de Shawn Mendes

O cantor canadense Shawn Mendes, de 26 anos, lançou nesta sexta-feira (15) seu aguardado quinto álbum de estúdio, intitulado simplesmente Shawn. O novo trabalho reúne 12 faixas que exploram temas de autodescoberta, vulnerabilidade e superação, incluindo os singles já conhecidos “Why Why Why”, “Nobody Knows”, “Isn’t That Enough” e “Heart of Gold”.

Processo de criação e lançamento

Originalmente previsto para chegar às plataformas musicais em 18 de outubro, o álbum teve seu lançamento adiado para que o cantor pudesse incorporar novas ideias e inspirações. Em comunicado divulgado em seu Instagram, Shawn explicou: “A música realmente pode ser um remédio. Há dois anos, eu sentia que não tinha absolutamente nenhuma ideia de quem eu era. Há um ano, eu não conseguia entrar em um estúdio sem entrar em pânico total. Então, estar aqui agora com 12 lindas músicas finalizadas parece um grande presente.”

Shawn também expressou sua gratidão aos amigos e familiares, que foram fundamentais em sua jornada criativa. “A vida pode ser brutal, mas ter um pequeno grupo de pessoas em quem você confia profundamente para orientá-lo torna tudo muito melhor. Não tenho ideia de como teria sobrevivido nos últimos dois anos e muito menos feito um álbum sem vocês.”

Sessão especial e documentário

Antes do lançamento oficial, o cantor realizou uma exibição especial do documentário For Friends And Family Only, A Live Concert Film na última terça-feira (12), em Berlim, Alemanha. O filme registra o show intimista que Shawn Mendes realizou no Bearsville Theater, em Woodstock, Nova York, no dia 8 de agosto, onde apresentou pela primeira vez as músicas do novo álbum.

Tracklist de Shawn

O álbum traz uma combinação de baladas emotivas e faixas que refletem momentos de reflexão e renovação pessoal. Confira a lista completa de músicas:

Who I Am Why Why Why That’s The Dream Nobody Knows Isn’t That Enough Heart of Gold Heavy That’ll Be The Day In Between The Mountain Rollin’ Right Along Hallelujah

Disponibilidade

O álbum Shawn já está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. Este trabalho marca um novo capítulo na carreira de Shawn Mendes, consolidando sua jornada de transformação pessoal e artística.

Shawn Mendes disponibiliza o emocionante clipe de ‘Heart Of Gold’

Às vésperas do lançamento de seu novo álbum, Shawn Mendes disponibiliza o emocionante vídeo de Heart of Gold, em performance ao vivo na Clubhouse Sessions.

No próximo dia 15 de novembro, o astro Shawn Mendes lança Shawn, seu quinto álbum de estúdio pela Universal Music, via Island Records, que reúne uma coleção de 12 faixas. Agora, o cantor acaba de disponibilizar para os fãs uma emocionante versão de Heart Of Gold, direto da Clubhouse Sessions.

Em sua conta no Instagram, Shawn Mendes avisou: “Apenas mais algumas lágrimas. Espero mesmo que você ame esse álbum como eu amo. Realmente amo mesmo. Espero que ele faça você se sentir aquecido e perto da terra como faz comigo”, publicou o cantor em suas redes sociais sobre o novo trabalho.

A versão física de Shawn, o primeiro álbum de Shawn Mendes em quatro anos, já está disponível para pré-venda na UMusic Store. O disco traz também os sucessos já lançados Why Why Why, Isn’t That Enough e Nobody Knows.