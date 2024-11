Como Emily Armstrong perdeu medo de entrar no Linkin Park

A entrada de Emily Armstrong como vocalista do Linkin Park foi anunciada oficialmente em setembro, mas o processo começou muito antes. Desde 2019, a vocalista da banda Dead Sara trabalhava com o grupo em estúdio, até ser convidada a ocupar o posto que outrora foi de Chester Bennington. Apesar do entusiasmo inicial, Emily não esconde que enfrentou momentos de medo e dúvida ao assumir essa responsabilidade.

Durante uma conversa no podcast oficial do Linkin Park, ao lado de Mike Shinoda, Emily compartilhou as dificuldades emocionais que enfrentou ao aceitar a proposta. “Existe o medo. É uma mudança tão grande que houve um momento em que pensei: ‘meu Deus, como as pessoas me enxergam?’. Sabia que mais pessoas estariam prestando atenção em mim”, revelou, conforme transcrição da Ultimate Guitar.

A vocalista confessou que questionou sua própria capacidade de preencher o espaço deixado por Chester. “Você pensa: ‘Minha identidade vai mudar. Está pronta para isso? Consegue ser essa pessoa?’. O medo dizia para não fazer isso, mas eu aprendi que você deve fazer o oposto. No fim, tudo é positivo”, disse Emily, destacando como enfrentou suas inseguranças.

Pressão e expectativas

Emily também falou sobre a pressão de se integrar a uma banda de importância global. Em entrevista à Billboard, ela descreveu a sensação de ser oficialmente convidada para fazer parte do grupo. “Lembro que ficamos no estúdio até tarde naquela noite. Depois fiquei em pânico, da melhor maneira. Sabia que minha vida mudaria para sempre, de um jeito incrível”, afirmou.

Sobre interpretar as canções icônicas de Chester Bennington, Emily ressaltou que busca ser autêntica enquanto transmite a emoção das músicas. “A voz de Chester é única, e eu sei que ela é amada por milhões. Quero que minha voz reflita o que sinto ao ouvir as canções dele, porque os fãs amam esse sentimento. É sobre honrar o que ele trouxe para essa banda”, explicou.

Linkin Park no Brasil

O Linkin Park está no Brasil para dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 15 e 16 de novembro. A apresentação desta sexta-feira terá transmissão ao vivo pelo canal Multishow e no Globoplay, a partir das 20h15.

Em 2025, a banda retornará ao Brasil para quatro shows em diferentes cidades:

08/11/2025: Rio de Janeiro

Rio de Janeiro 10/11/2025: São Paulo

São Paulo 13/11/2025: Brasília

Brasília 15/11/2025: Porto Alegre

A pré-venda para membros do fã-clube LPU começa na próxima segunda-feira (18).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LINKIN PARK (@linkinpark)

Qual a possível setlist do show do Linkin Park no Brasil

A contagem regressiva para os tão esperados shows do Linkin Park no Brasil chegou ao fim! A banda se apresenta nesta sexta-feira (15) e sábado (16) no Allianz Park, em São Paulo, com Emily Armstrong nos vocais, reunindo mais de 45 mil fãs por noite. A turnê de retorno do grupo começou em setembro nos Estados Unidos e já passou por diversas cidades, com a expectativa de um grande espetáculo para o público paulista.

Baseada no show realizado em Bogotá, Colômbia, no dia 11 de novembro, a provável setlist do Linkin Park para as apresentações brasileiras inclui cerca de 30 faixas, combinando clássicos e novidades. Entre os sucessos esperados estão “Breaking the Habit”, “Numb”, “In the End” e “Faint”, que são hits emblemáticos da carreira da banda. A lista também inclui canções mais recentes, como “Heavy Is The Crown” e “Creation”, do novo álbum From Zero, lançado nesta sexta-feira (15).

A possível setlist para os shows em São Paulo é a seguinte:

Somewhere I Belong Crawling Lying From You Points of Authority New Divide The Emptiness Machine Creation The Catalyst Burn It Down Waiting for the End Castle of Glass When They Come for Me / Remember the Name Casualty One Step Closer Lost Breaking the Habit What I’ve Done Leave Out All the Rest My December Over Each Other Numb In the End Faint Resolution Papercut A Place for My Head Heavy Is The Crown Bleed It Out

Vale lembrar que a setlist pode sofrer alterações, já que o Linkin Park acaba de lançar seu novo disco, From Zero, o que pode resultar na inclusão de mais faixas inéditas no repertório.

Além dos shows no Brasil, a banda ainda passará por outros países da América do Sul, como Colômbia, Peru, Chile e Argentina, antes de se preparar para sua nova turnê em 2025, que contará com apresentações no Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre.