Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (17/11)

PARA FRENTE E PARA CIMA.

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Não te importes tanto com as frustrações nem tampouco consideres que a má fortuna seja uma experiência tua em particular, já que te parece que o resto do mundo esteja em plena forma.

Te garanto que apesar de te sentires a raspa do tacho, há muita gente olhando para teu lado e invejando tua posição, porque aparentemente estarias numa situação muito melhor que a dessa gente.

Tuas frustrações não são importantes, te desapega delas o mais rapidamente possível, ou as utiliza ao teu favor, ampliando a percepção da realidade que pretendes conquistar, e corrigindo os eventuais erros que tenhas cometido. Portanto, em vez de estacionar inutilmente nas tuas frustrações, procura fazer delas a plataforma sobre a qual ganhas novo impulso para seguir para frente e para cima.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A vida continua sendo o que ela é, e não o que a gente gostaria que ela fosse, ou o que deveria ser. A vida é o que é, e melhor você se adequar a ela, a não ser que tenha disposição para o ato heroico de a desafiar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ninguém se salva sozinho e ninguém nem sequer se perde sozinho, nossa humanidade é muito mais grupal do que gostaria de aceitar, mas continua batendo na tecla do “salve-se quem puder”, e perde muito tempo assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se a vida anda dando mais trabalho do que o habitual para manter tudo em ordem, procure não se queixar por isso, mas aproveitar a situação para treinar o aperfeiçoamento das atitudes que você toma em relação a tudo isso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É ótimo conhecer pessoas novas, inclusive porque está chegando a hora de você tomar distância de algumas das antigas, e as novas ocuparão o espaço delas. O que está em andamento é uma espécie de dança das cadeiras.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça o que estiver ao seu alcance para ajudar as pessoas dentro do seu círculo de influência, mas não espere gratidão por isso; se tomar essa iniciativa que seja com pureza de intenção, na boa vontade de ajudar e colaborar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Saia por aí em busca de experiências, porque só assim sua inteligência ficará mais clara e sua percepção será mais nítida também. Sem experiências, todo o conhecimento de nossa humanidade não passa de teoria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Melhor você não se deixar subjugar pela inércia do final de ano, que sequestra a consciência de nossa humanidade, exausta e preocupada, para uma dimensão de fantasia que, no fim, acaba custando muito caro. Evite.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

As pessoas que você busca também buscam você. Portanto, é melhor sair de casa e se dedicar a socializar em eventos, reuniões ou momentos de descontração, mantendo a atenção lúcida para o que você anda buscando.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez você não tenha o controle que gostaria, mas talvez, também, você não deveria fazer essa demanda, e praticar na atualidade o ato de entrega, confiando nos mistérios da vida, que são favoráveis a você.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Em vez de você se repetir, procure inovar, e não precisa ser em grandes coisas, mas, por exemplo, no roteiro de caminhada que você faria, tentando seguir por vias diferentes das habituais. Promova a surpresa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você existe num mundo complicado que não dá sinais de melhorar, e ainda assim haverá margem para você realizar suas pretensões. Portanto, se trata de você não depender de circunstâncias, mas da sua força de vontade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quantas vezes mais será necessário sua alma constatar que é capaz de dar conta do recado para, a qualquer momento, não se preocupar sem razão? Mais uma vez você fará essa constatação, exorcize as preocupações.