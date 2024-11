Tudo sobre o processo de composição de Luísa Sonza

A cantora Luísa Sonza, de 26 anos, está em Miami para participar da 25ª edição do Grammy Latino, onde concorre nas categorias de Melhor Álbum de Pop em Língua Portuguesa com Escândalo Íntimo e de Melhor Canção em Música Portuguesa com “Chico”. Em entrevista na Music Mansion by Billboard Brasil, Luísa celebrou as próprias indicações e exaltou o reconhecimento de outros artistas brasileiros na premiação.

Para Luísa, o processo de composição é uma parte essencial de sua arte e identidade como cantora. “Não faz sentido cantar algo que não é meu. Não que eu não possa, mas a minha forma de fazer arte é através da composição. É um amor que foi crescendo”, revela a artista, reforçando sua conexão com o ato de escrever suas músicas.

A cantora também destacou a desvalorização das mulheres no universo da música e da composição, especialmente no Brasil. “A gente é muito diminuída em todos os lugares. Fico feliz de inspirar outras meninas e de ser inspirada por outras mulheres”, comentou. Em Escândalo Íntimo, Luísa trabalhou de forma intensa, mergulhando nas próprias vivências e emoções para dar vida às letras e melodias.

Ela ainda comentou a reação positiva que tem recebido de profissionais estrangeiros em relação à produção musical brasileira, ressaltando a valorização internacional em contraste com as críticas que muitas vezes os brasileiros recebem em seu próprio país.

“Fora, a gente se sente mais valorizado, é visto, principalmente pela imprensa. Às vezes, os brasileiros rechaçam os próprios brasileiros. Entendo que dá clique, engajamento, mas uma abordagem diferente também ajudaria todas as pessoas.”

Luísa Sonza planeja carreira internacional? O que se sabe

A cantora Luísa Sonza, de 26 anos, deixou claro que está de olho na carreira internacional durante sua última apresentação no Qualistage, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao UOL, Luísa destacou que está começando a traçar seu caminho para expandir seu trabalho fora do Brasil. “Estamos aproveitando esse momento do ‘Escândalo Íntimo’ para focar lá fora”, afirmou. Com o Grammy Latino em vista, onde concorre com o álbum Escândalo Íntimo e a música “Chico”, Luísa se prepara para um novo passo na carreira.

A cantora expressou o desejo de construir sua trajetória internacional de forma gradual. “Quero fazer tudo com calma, sem pressa. Muita coisa que estou fazendo agora não é para o momento imediato, mas para construir algo sólido a longo prazo”, explicou. Durante o show, Luísa encantou o público com um repertório que somou mais de duas horas de hits, incluindo uma apresentação exclusiva de “Rough” ao lado de La Cruz.

Mesmo com um atraso inicial devido a problemas com o voo, Luísa compensou com um show repleto de momentos interativos e emocionantes. Em uma sequência energética, cantou sucessos como “A Dona Aranha” e “Anaconda”, divertindo-se com o público ao fazer pausas descontraídas. “Vou dar uma sentada porque esse começo é babado”, brincou.

Em um dos momentos mais espontâneos, a cantora homenageou Marília Mendonça a capella e exibiu o quadro de uma fã no palco. O show, que incluiu um setlist variado e espontâneo, teve direito a bis com pedidos do público, nos quais Luísa atendeu cantando faixas extras, como “Pior Versão de Mim” e “Romance em Cena”.

Além de sua indicação ao Grammy, Luísa falou sobre o sonho de ganhar o prêmio, que considera uma conquista importante. “É um sonho para qualquer artista, e comigo não é diferente. Quero ganhar, mas já me sinto realizada com essas duas indicações”, declarou.