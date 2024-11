Fábio Porchat desabafa sobre a opção de não ter filhos: ‘Um alívio’

Durante entrevista com Angélica no quadro Angélica: 50 & Uns, Fábio Porchat compartilhou sua decisão de não ter filhos. Ele revelou que sentiu alívio ao perceber que a paternidade não era uma obrigação, ao conversar com João Vicente, colega do Porta dos Fundos. "Quando percebi que não ter um filho era uma opção, foi um alívio", declarou.

Porchat ainda refletiu sobre a pressão social, observando que ela recai mais sobre as mulheres do que sobre os homens, o que vê como uma desigualdade social persistente. "Para o homem, ainda tem essa coisa que é mais uma vantagem", comentou.

Ao ser questionado por Angélica sobre uma possível mudança de opinião, Porchat se mostrou firme em sua decisão, afirmando não acreditar que mudaria. A conversa ilustra a convicção do apresentador quanto a esse aspecto pessoal, um tema que gerou muita discussão.

Em 2023, a separação de Porchat e Nataly Mega gerou repercussão, sendo a diferença de visão sobre filhos um dos motivos para o término. A revelação gerou apoio e críticas, reforçando o debate sobre a liberdade individual de escolhas.

